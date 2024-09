Chris Froome za Sportal: Že vso kariero me obkrožajo Slovenci #video

"Že vse od začetkov moje kariere pa vse do danes, so me vedno obkrožali Slovenci," je v pogovoru za Sportal poudaril štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji Chris Froome, ki je te dni na obisku v Sloveniji. 39-letni v Keniji rojeni Britanec je spregovoril o svoji povezanosti s Slovenci, nadaljevanju sezone in kariere, Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču ter svojih načrtih glede razvoja kolesarstva na afriški celini.

Štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji, zmagovalec italijanskega Gira in dvakrat španske Vuelte Chris Froome je na povabilo Jošta Zevnika, generalnega direktorja Kolesarskega kluba Kranj, v petek pripotoval v Slovenijo. V soboto je bil prisoten na kriterijskih preizkušnjah po kranjskih ulicah in se potrpežljivo in prijazno fotografiral s številnimi ljubitelji kolesarstva, ki so se včeraj zbrali v Kranju. Froome je posebej spregovoril tudi za bralce Sportala.

Dobrodošli v Sloveniji. Kakšen je namen vašega obiska?

Delno sem tukaj zato, da sem prisoten na kolesarski dirki v Kranju, kjer se lahko na lastne oči prepričam, kaj prinaša slovenska kolesarska prihodnost in kdo so generacije, ki šele prihajajo, drugi razlog pa je poslovni. Vpet sem namreč v proizvodnjo koles Factor, torej koles, s katerimi dirka naša ekipa Israel - Premier Tech. Opazil sem, da tudi v Sloveniji veliko ljudi vozi kolesa znamke Factor in dopoldne smo imeli poseben kolesarski dogodek, kjer so se nam lahko pridružili vsi, ki imajo kolesa te znamke. Tokrat sem prvič kolesaril po Sloveniji in bilo je zelo lepo. Nismo pretiravali, šlo je zgolj za uživanje.

To sicer ni vaš prvi obisk Slovenije, tukaj, prav na Gorenjskem ste že bili. Lahko več poveste o vaši povezavi s Slovenijo oz. Slovenci?

Zanimivo je, da so me že od začetkov moje kariere pa vse do danes, vedno obkrožali Slovenci. Najprej sem veliko let preživel z Davidom Rožmanom, ki je bil moj maser v ekipi Sky in ki je ogromno prispeval k uspehom v moji karieri. Ko sem se preselil v drugo ekipo (Israel - Premier Tech) se je to sodelovanje končalo, začelo pa se je novo, z Joštom Zevnikom. Jošt zdaj ni več del naše ekipe, a zaradi koles Factor še vedno tesno sodelujeva.

"Načrtujem, da bom dirkal vsaj še eno sezono." Foto: Luka Vovk Letošnja sezona se za vas letos ni prav dobro začela, po padcu na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, ste zaradi zlomljenega zapestja morali odstopiti. Tudi pozneje niste dosegali vidnejših rezultatov. Kakšni so vaši načrti zdaj? Kdaj se vračate na dirke?

Oktobra bom nastopil na dirki Guangxi na Kitajskem in tam verjetno zaključil sezono. Načrtujem, da bom dirkal vsaj še eno sezono.

Po letu 2019, ko ste se huje poškodovali na ogledu trase za kronometer na Kriteriju po Dofineji, se niste več vrnili na najvišjo raven. Glede na vašo impozantno statistiko dobro veste, kako je biti na vrhu, žal pa tudi, kako je biti daleč od vrha. Kakšen nasvet bi dali Tadeju Pogačarju, ki je že nekaj let v samem vrhu?

Mislim, da Tadej fantastično opravlja svoje delo, morda bi mu svetoval samo to, da naj uživa v trenutku. Trenutno obdobje je zanj res izjemno posebno. To, da zmaguje na način kot zmaguje in to navidez s takšno lahkoto, je res nekaj posebnega. Naj uživa v trenutku in čestitke za vse, kar mu je letos uspelo doseči.

Kakšen nasvet ima štirikratni zmagovalec francoskega Toura za Tadeja Pogačarja, ki ima eno zmago na Touru manj?

Tudi Primož Roglič je na Vuelti vse bližje rdeči majici. Kako vidite njegove predstave?

Mislim, da gre Primožu trenutno v Španiji zelo dobro in zame je glavni favorit za končno zmago. Če ne bo imel večjih težav, bi moral zmagati. Tadejevi dosežki so res impresivni, ampak to ne sme zasenčiti tega, kar je dosegel Primož.

Na začetku pogovora ste omenili otroke, ki so dirkali na kriteriju po kranjskih ulicah … Ste se ob tem spomnili na vaše začetke v Nairobiju v Keniji in Južni Afriki, kjer ste odraščali? Kolesarstvo tam zagotovo ni bilo tako organizirano, kot je v Sloveniji.

Res je, tega se sploh ne da primerjati. Ko sem odraščal, se v Keniji v zvezi s kolesarstvom ni dogajalo praktično ničesar. Zato je toliko lepše videti, kaj se dogaja pri vas in koliko priložnosti imajo slovenski otroci. Če želijo postati profesionalni kolesarji, lahko v Sloveniji takšne sanje tudi uresničijo. Zame, ki sem odraščal v Keniji, je bilo to precej drugače.

Foto: Reuters Dolga leta že živite v Evropi, pa vendar, ali vseeno čutite, da je Afrika še vedno del vas? (Froome je do leta 2007 dirkal za Kenijo, op. a.)

Absolutno! Čeprav se zavedam, da moje korenine izvirajo iz Velike Britanije, imam nedvomno izjemno močno in pristno povezavo z Afriko.

Med vašimi načrti po koncu kariere je tudi to, da bi Keniji pomagali pri razvoju kolesarstva?

Res je, po koncu kariere bi bil rad bolj vključen v afriško kolesarstvo. Rad bi pomagal pri tem, da bi otroci imeli več priložnosti. Talent v Afriki na področju vzdržljivostnih športov nedvomno obstaja in to v neverjetnem obsegu. Samo poglejte, kakšne rezultate dosegajo afriški tekači!

