Pogačar in ostali zvezdniki, kot jih še niste videli #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar in ostali kolesarji, ki bodo jutri nastopili na ekshibicijskem kriteriju po Saitami, so sodelovali pri zanimivih promocijskih dogodkih.

Tadej Pogačar in ostali kolesarji, ki bodo jutri nastopili na ekshibicijskem kriteriju po Saitami, so sodelovali pri zanimivih promocijskih dogodkih. Foto: A.S.O./Thomas Maheux

"Vesel sem, da lahko tekmujem proti takšnemu tekmecu, s katerim imava izredno medsebojno spoštovanje," je dejal Tadej Pogačar. "Mislim, da bova še ustvarjala šov v prihodnjih letih," je napovedal zmagovalec dirke po Franciji leta 2020 in 2021, ki je v zadnjih dveh sezonah na največji dirki na svetu moral priznati premoč Dancu.

Foto: A.S.O./Yuzuru Sunada

Foto: A.S.O./Thomas Maheux Foto: A.S.O./Thomas Maheux

Ekshibicijski kriterij Saitama boste v nedeljo, 5. novembra, od 6.50 naprej lahko spremljali na Planet 2.

Letos se je 25-letnik Toura udeležil po večtedenskem okrevanju po zlomu zapestja na dirki Liege-Bastogne-Liege. Kljub daljši odsotnosti je bil v Franciji dolgo v tekmi za skupno zmago, tudi sicer pa je v sezoni zabeležil kar 17 zmag in ostal prvi na svetovni lestvici.

"Vsekakor je to bila ena najbolj norih sezon," je ocenil Pogačar, ki je letos že tretjič v vrsti slavil na dirki po Lombardiji. Med večje letošnje zmage sodijo tudi dirka po Flandriji, Lombardiji, Pariz-Nici, valonska puščica in dirka Amstel Gold.

Foto: A.S.O./Thomas Maheux Na Japonskem bo nastopil tudi Matevž Govekar. Foto: A.S.O./Yuzuru Sunada

Sepp Kuss in Marcel Kittel v družbi znanega Hudička iz Toura. Foto: A.S.O./Yuzuru Sunada

Foto: A.S.O./Yuzuru Sunada

Pogačar si v prihodnosti obeta še dolgo rivalstvo z Vingegaardom, ki bi lahko presegel zgolj Tour. "Najino rivalstvo za zdaj temelji zgolj na dirki po Franciji, ampak mislim, da bi se lahko v prihodnje srečala tudi na drugih dirkah in razvila rivalstvo za zgodovino," je dodal.

Pogačar bo v nedeljo skupaj z nekdanjima zmagovalcema Toura, Britancem Chrisom Froomom in Kolumbijcem Eganom Bernalom ter zmagovalcem letošnje Vuelte Američanom Seppom Kussom nastopil na kriteriju po Saitami, ki je namenjen promociji Toura na Japonskem. Med udeleženci dirke bo tudi legendarni slovaški kolesar Peter Sagan, in naša Jan Tratnik in Matevž Govekar.

Kolesarji so pred dirko sodelovali pri zabavnih promocijskih dogodkih.

Startna lista:

Preberite še: