Pogačar o tem, kaj ga je stalo zmage na letošnjem Touru

Tadej Pogačar se zaveda, da nastopanje na Touru ter Dirki po Flandriji in ardenskih klasikah ni najboljša kombinacija, a se noče osredotočati samo na julij in Tour.

Tadej Pogačar se zaveda, da nastopanje na Touru ter Dirki po Flandriji in ardenskih klasikah ni najboljša kombinacija, a se noče osredotočati samo na julij in Tour. Foto: Guliverimage

Tadej Pogačar je v videopogovoru za ameriško spletno stran FloBikes priznal, da bi se težko osredotočil samo na Dirko po Franciji, kot to počne njegov glavni tekmec Jonas Vingegaard, saj se zaveda, da lahko zmaguje vso sezono. A ravno natrpan tekmovalni koledar je lahko eden od razlogov, da smo konec julija v Parizu že drugo leto zapored na vrhu spremljali Vingegaarda, ne Pogačarja. "Morda so me priprave na Flandrijo in ardenske klasike stale letošnjo zmago na Touru," razmišlja 25-letni slovenski šampion. Pa ne samo to, svoj davek je zagotovo terjalo tudi okrevanje po zlomu zapestja na dirki Liege-Bastogne-Liege.

"Morda so me priprave na Flandrijo in ardenske klasike stale letošnjo zmago na Touru," je v pogovoru za ameriški spletni medij FloBikes razmišljal Tadej Pogačar. "To ni ravno idealna kombinacija, ampak preprosto rad dirkam in se lotevam novih izzivov. Zame bi bilo precej težko, če bi se moral osredotočiti samo na julij, ko pa vem, da lahko dobro nastopam tudi v prvem in zadnjem delu sezone," je priznal 25-letni slovenski šampion, edini kolesar v karavani, ki povsem enakovredno nastopa na klasikah in tritedenskih dirkah, medtem ko so njegovi tekmeci specializirani za eno ali drugo.

K temu, da je Pogačar še drugo leto zapored na Touru moral priznati premoč Vingegaardu ter se zadovoljiti s še vedno izjemnim drugim mestom na Touru in rekordno četrto zmago med mladimi kolesarji na tej največji etapni dirki, je brez dvoma ogromno prispeval tudi padec na aprilski klasiki Liege-Bastogne-Liege, na kateri si je zlomil zapestje in izgubil velik del priprav na Tour.

"To zagotovo ni bilo najboljše. Če moraš šest tednov trenirati na trenažerju, ne moreš biti pripravljen na tri tedne vzpenjanja in sprintanja. Že tako moraš opraviti ogromno v dveh mesecih po Liegeu, nato pa še ta poškodba zapestja. Vsega je bilo preprosto preveč. Nisem imel potrebne podlage," je v pogovoru za FloBikes priznal Pogačar, ki verjame, da še vedno lahko napreduje.

Foto: Guliverimage

"Tako čutim in to se odraža v mojih vrednotah. Zdaj imam na primer več izkušenj, še vedno pa se lahko marsičesa naučim. Moje telo v prihodnjih letih še vedno lahko napreduje, čeprav bo to vse težje. Zdaj je vse v detajlih in delovni etiki," je priznal.

Pogačar je presenetil z izjavo, da mu več kot ponovitev zmage na Touru in kopičenje rumenih majic pomeni zmaga na dirkah, ki jih še ni osvojil.

"Rad bi postal svetovni prvak," je razkril. "Zmagal sem na ogromno dirkah, tudi zelo pomembnih, osvojil sem bolj ali manj vse spomenike, ki jih lahko osvojim (manjkata mu le še zmagi na dirkah Milano-Sanremo in Pariz-Roubaix, op. a), na Touru sem zmagal dvakrat. Manjkajo mi le še tri dirke - Giro, Vuelta in svetovno prvenstvo. To so moje sanje in velik izziv. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnjih desetih letih."

Tadej Pogačar bo v nedeljo, 5. novembra, nastopil na ekshibicijski dirki Tour de France Kriterij Saitama. Dirko boste od 6.55 lahko spremljali na Planet 2.

Preberite še: