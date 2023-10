Petkratni zmagovalec Dirke po Franciji: Svoj glas bi dal Tadeju Pogačarju

Francoz Bernard Hinault, petkratni zmagovalec Dirke po Franciji (1978, 1979, 1981, 1982, 1985), je po sredini podelitvi nagrad najboljšim kolesarjem leta po izboru kolesarske revije Velo Magazine v pogovoru za Cyclism'Actu delil svoje mnenje o letošnjem izboru.

"Rezultati glasovanja so podobni temu, kar smo letos videli na dirkah, to so najboljši kolesarji v tem trenutku, je pa po koncu sezone težko oceniti, kdo je najboljši," je po podelitvi nagrad razmišljal 68-letni Hinault in dal vedeti, da ni nujno, da bi sam zlato kolo namenil Vingegaardu. "Morda bi svoj glas prej namenil Tadeju Pogačarju," je bil iskren petkratni zmagovalec največje etapne dirke na svetu.

O kolesarju leta je odločalo 29 mednarodnih kolesarskih novinarjev, ki sodelujejo v glasovanju za nagrado Velo d'Or oziroma zlato kolo. Točkovanje je bilo zelo tesno, Vingegaard je prejel 142 točk, drugi Nizozemec Mathieu van der Poel 133, Tadej Pogačar pa 126. Primož Roglič je v glasovanju za kolesarja leta pristal na 4. mestu, Remco Evenepoel pa na petem. V ženski konkurenci je zlato kolo prejela Nizozemka Demi Vollering.

Hinault je Tour prvič osvojil pri 23 letih, kar je bilo takrat, leta 1978, izjemno, saj so ponavadi zmagovali kolesarji v bolj zrelih letih, medtem ko so v sodobnem kolesarstvu kolesarji konkurenčni že precej prej. Kako Hinault gleda na današnje kolesarstvo?

"V mojih časih si mladih kolesarjev nismo drznili tako zgodaj pošiljati v ogenj, želeli smo jih zaščititi. Ampak danes si teh vprašanj več ne zastavljamo. Ali bodo ti kolesarji imeli tako dolge kariere, kot smo jih imeli mi, ne vem, ampak kar je, je," je še dejal Hinault.

Geraint Thomas: Pogačar je eden in edini



V presežkih je o Pogačarju v intervjuju za Guardian govoril tudi Geraint Thomas. "Froomy (Chris Froome, štirikratni zmagovalec Toura, op. a.) je bil poseben, ampak Pogačar je eden in edini. Mislim, da je najboljši ravno zato, ker je tako raznovrsten," je ocenil Thomas, ki je pred kratkih še za dve leti podaljšal pogodbo z ekipo Ineos Grenadiers. Na vprašanje, zakaj Pogačar tako izstopa v primerjavi z dvakratnim zmagovalcem Toura Jonasom Vingegaardom in svetovnim prvakom v kronometru, nekdanjim nosilcem mavrične majice na cestni dirki in zmagovalcem Vuelte Remcom Evenepoelom, je Thomas odgovoril, da zato, ker zmore vse. "Od enodnevnih dirk do grand tourov. So pa vsi trije izjemni in zame je privilegij, da lahko dirkam z njimi in jim v določeni meri tudi konkuriram."

