Plin – prava energetska rešitev za danes in jutri!

Plin ostaja ključen energent za ogrevanje domov in široko uporabo v gospodinjstvu tudi v prihodnosti! Zanesljiv, dostopen in trajnosten – prava izbira za vsak dom.

Foto: GIZ DZP, G.I.Z.

Zakaj izbrati plin?

Zanesljivost – Dobava plina je stabilna in varna.

– Dobava plina je stabilna in varna. Ugodna cena – Cene plina še naprej upadajo, kar gospodinjstvom prinaša prihranke.

– Cene plina še naprej upadajo, kar gospodinjstvom prinaša prihranke. Prehod na obnovljive vire – Zemeljski plin bodo postopoma nadomeščali obnovljivi plini, kot je biometan, proizveden tudi v Sloveniji.

Plinski kondenzacijski kotli – pametna izbira za danes in jutri!

Plinski kondenzacijski kotli so sodobna, energetsko učinkovita in cenovno dostopna rešitev za ogrevanje vašega doma. So tudi pametna odločitev za prihodnost, saj delujejo tudi na biometan, ki je obnovljiv vir energije.

Najnižja investicija – Nižja začetna investicija v primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi.

– Nižja začetna investicija v primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi. Hitro povračilo investicije – Visoka učinkovitost in nizki stroški energenta omogočajo hitro vračilo vloženih sredstev.

– Visoka učinkovitost in nizki stroški energenta omogočajo hitro vračilo vloženih sredstev. Zanesljivo ogrevanje – Optimalno delovanje tudi pri nizkih zimskih temperaturah.

– Optimalno delovanje tudi pri nizkih zimskih temperaturah. Cenovno ugodna rešitev – Zemeljski plin je cenejši od kurilnega olja in elektrike.

– Zemeljski plin je cenejši od kurilnega olja in elektrike. Idealno za radiatorje – Popolna rešitev za starejše stavbe s klasičnimi radiatorji.

Več informacij o plinskih kondenzacijskih kotlih: https://www.zemeljski-plin.si/ogrevanje/plinski-kondenzacijski-kotel.

Plinski kotel je tih, majhen in poceni. Foto: GIZ DZP, G.I.Z.

Plinski kotli in nova zakonodaja – brez skrbi!

Kljub spremembam zakonodaje določene omejitve veljajo le za vgradnjo plinskih kotlov na zemeljski plin v stanovanjskih novogradnjah. Plinski kotli na biometan ostajajo dovoljeni tudi v novogradnjah. V obstoječih stavbah ni nobenih omejitev, zato lahko plinske kotle še naprej uporabljate ali jih zamenjate z novimi.

Menjava ogrevalnega sistema? Preprosto! Stare peči na olje, drva ali elektriko lahko brez težav zamenjate s plinskim kondenzacijskim kotlom.

Slovenija ostaja energetsko učinkovita – Plin zagotavlja stabilnost in prilagodljivost.

Preprosta in ugodna pot do uporabe plina!

Uporaba plina je preprostejša, kot si mislite! Priključitev na plinovodno omrežje je hitra in dostopna v 87 slovenskih občinah, kjer ga že uporablja več kot 130 tisoč gospodinjstev.

Več informacij: www.zemeljski-plin.si/zemeljski-plin/priklop-plina.

Foto: GIZ DZP, G.I.Z.

Prihodnost plinovodnega omrežja je v obnovljivih plinih!

Plinovodno omrežje je v Evropi največja energetska infrastruktura in omogoča prehod na nizkoogljične pline, kot so biometan, sintetični plin in vodik.

Biometan je preizkušena alternativa zemeljskemu plinu. Njegova kemična sestava je enaka zemeljskemu plinu, zato odjemalcem ni treba prilagajati obstoječih naprav na plin.

Stabilna proizvodnja – Biometan se lahko proizvaja skozi vse leto in shrani za zimsko uporabo.

Slovenija bo uporabljala plin tudi po letu 2050! Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) potrjuje, da bodo plinovodna omrežja igrala ključno vlogo pri energetski oskrbi gospodinjstev tudi v prihodnosti.

Podprimo slovensko proizvodnjo obnovljivih plinov!

Za uspešen zeleni prehod potrebujemo razvoj domače proizvodnje obnovljivih plinov, kar bo omogočilo:

energetsko neodvisnost,

okoljsko trajnost in

nove priložnosti za kmetijsko dejavnost.

Plin ostaja pametna, trajnostna in stroškovno učinkovita izbira za energetsko prihodnost Slovenije!

Naročnik oglasnega sporočila je GIZ DZP, G.I.Z.