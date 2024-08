Rogliču jo je zagodlo kolo, a izgubil ni ničesar

Nekaj več kot 200 kilometrov dolga etapa vse do samega zaključka ni ponudila pretresov, saj so ekipe v glavnini ves čas nadzirale beg na dveh do treh minutah prednosti. Skupina je še zadnjega ubežnika Jhonatana Narvaeza ujela še pred koncem najdaljšega vzpona dneva, na spustu pa je za nekaj drame poskrbel Primož Roglič, ki je zaradi predrte gume moral menjati kolo. Kljub temu, da je zaostal skorajda pol minute, je ob pomoči ekipnih kolegov priključil in etapo končal v času zmagovalca Kadena Grovesa.

"Nisem pričakoval takega zaključka etape, a dobiti sprint ena na ena z Woutom je izjemno," je za Eurosport povedal junak današnje etape Groves in pohvalil ekipo za izjemno delo v etapi in njenem zaključku. Van Aert pa je športno priznal, da je bil Avstralec danes boljši: "Težko je, ko ekipa odpravi odlično delo, na koncu pa ti ne uspe. V zadnjih 50 metrih so me nekoliko grabili krči, Kaden pa je bil preprosto nekoliko hitrejši."

O'Connor, ki je obdržal minuto in 21 sekund prednosti pred Rogličem pa je na vprašanje, če je glavnina po težavah čakala slovenskega kolesarja dejal: "Ne vem, bilo je nekaj napadov, saj je bil boj za etapno zmago odprt, tako da je šlo kar hitro. Visma je izjemno kontrolirala etapo, ki pravzaprav ni bila tako lahka, kot se zdi." Dodal je tudi, da je vesel za Grovesa, ki si je to zmago resnično zaslužil.

Podrobno, 14. etapa:

Cilj: Kaden Groves je na ciljni črti ugnal Wouta van Aerta in slavil etapno zmago. Najboljši v skupnem seštevku na čelu s Primožem Rogličem in vodilnim Benom O'Connorjem so v cilj prišli v času zmagovalca.





3 km do cilja: Ekipa Alpecin - Deceuninck vodi glavnino proti cilju in pripravlja teren za sprint Kadena Grovesa.



9 km do cilja: Roglič je s pomočjo moštvenih kolegov ujel glavnino.



14 km do cilja: Težave za Rogliča, ki je moral menjati kolo. Sedaj zaostaja 25 sekund za vodilno skupino, vozi pa na kolesu moštvenega kolega Danija Martineza.

Foto: A. S. O. 19 km do cilja: Bega je konec, kot zadnji je bil ujet še Narvaez.



23 km do cilja: Narvaez vztraja spredaj, Frigo mu sledi z 8 sekundami zaostanka, Tejada pa je počakal na glavnino, ki zaostaja le še 20 sekund. Do vrha vzpona je še nekaj več kot 5 km.



29 km do cilja: Prednost ubežne trojice se je stopila na 40 sekund, ostali trije, ki so bežali pa so bili v tem času že ujeti s strani glavnine.



38 km do cilja: Ubežniki se podajajo na vzpon, glavnina pa je le še minuto zadaj. Ubežna skupina se je sicer razbila na dva dela, v vodstvu ostajajo Narvaez, Frigo in Tejada, preostala trojica pa je 20 sekund zadaj.



48 km do cilja: Kolesarji se bližajo drugemu kategoriziranemu vzponu dneva Puerto de Leitariegos, ki bo dolg 22 kilometrov, razlika med šestimi ubežniki in glavnino pa se je ponovno stopila na minuto in pol.



Foto: A. S. O. 66 km do cilja: Glavnina ohranja zaostanek okoli dveh minut za ubežniki.



88 km do cilja: Prvi kategorizirani vzpon dneva ni poskrbel za kakšen pretres, glavnina za čelom dirke zaostaja minuto in pol.

Razmerje na trasi ostaja enako, ubežniki imajo dve minuti prednosti pred glavnino, v kateri skrbijo, da razlika ne narašča več.Ubežna šesterica ima dve minuti in pol prednosti. V glavnini mirno.Vendarle je uspel pobeg. Isaac del Toro, Jhonatan Narvaez, Xandro Meurisse, Marco Frigo, Victor Campenaerts in Harold Tejada so 24 sekund pred glavnino z nosilni majic. Tejada za rdečo majico zaostaja 20 minut, ostali precej več.Noben od poskusov pobega ni uspel oziroma so bili hitro vsi ubežniki ujeti. Teren ima ves čas blag naklon.: Že vse od tretjega kilometra se vrstijo prvi poskusi pobega.Etapa se je začela ob 12.35, prireditelji pričakujejo, da se bo končala okoli 17.30.