V Slovenijo prihaja Chris Froome, ki bo gost kolesarskega vikenda v Kranju

Iz Kolesarskega kluba Kranj, ki v soboto (31.8.) in nedeljo (1.9.) organizira kolesarski vikend v Kranju , so sporočili, da bo poseben gost nočnega kriterija, ki bo na sporedu jutri ob 21.00, eden najboljši kolesarjev v zgodovini Chris Froome. 39-letni v Keniji rojeni Britanec, štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji, bo v Kranj pripotoval na povabilo Jošta Zevnika, generalnega direktorja Kolesarskega kluba Kranj.

Chris Froome je na svojstven način že dolgo povezan s Slovenijo oz. še bolj konkretno s Kranjem, od koder prihaja njegov nekdanji maser pri ekipi Sky David Rožman (danes opravlja vlogo vodje maserjev pri Ineos Grenadiers), ki je nekdanji kolesar kranjske Save.

Kot član prokontinentalne ekipe Israel - Premier Tech pa je Froome povezan tudi z Joštom Zevnikom, danes generalnim direktorjem Kolesarskega kluba Kranj in zastopnikom koles Factor, ki ga je tudi povabil v Slovenijo.

Froome pred letošnjo Dirko po Norveški. Foto: A.S.O./Aurélien Vialatte

Zmagovalec vseh treh Grand Tourov

Froome je najbolj znan po štirih zmagah na sloviti Dirki po Franciji (2013, 2015, 2016 in 2017), v žepu ima tudi skupno zmago na Dirki po Italiji (2018) in dve na španski Vuelti (2011 in 2017).

20. maja 1985 se je rodil v Nairobiju v Keniji in vse do leta 2007 nastopal pod kenijsko zastavo. Froome, ki je specialist za vzpone in vožnje na čas, se je v karieri srečal s številnimi izzivi, vključno s hudimi padci in poškodbami, a se je vse do zadnje – leta 2019 je grdo padel med ogledom trase na Kriteriju po Dofineji in se huje poškodoval – vedno uspel vrniti na vrh.

Letošnjo sezono je začel z 2. mestom v ekipnem kronometru na Dirki po Ruandi, nato pa je na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja padel, si zlomil zapestje in moral odstopiti. Njegova zadnja zmaga sega v maj 2018, kjer je v spektakularnem slogu, z napadom 80 kilometrov pred ciljem, dobil 19. etapo in oblekel rožnato majico, na koncu pa zmagal tudi dirko.

Foto: Getty Images

Froome je znan tudi po svoji predanosti humanitarnim dejavnostim, še posebej na področju boja proti revščini in spodbujanja kolesarjenja kot oblike trajnostnega prevoza. Njegova želja je, da bi v Keniji, kjer vidi ogromen potencial na področju kolesarstva, ustanovil kolesarsko akademijo.

Program kolesarskega vikenda v Kranju:



SOBOTA, 31. avgust

14.30 - kriterijske dirke

18.30 - dirka za otroke

21.00 - nočni kriterij

22.00 - koncert Gino & band



NEDELJA, 1. september

13.00 Velika nagrada Kranja/GP Kranj powered By I Fell Slovenia

