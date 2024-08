"Iztiskam zadnje kapljice poletja, preden se vrnem na cesto in začnem spet dirkati," se je na družbenih omrežjih oglasil prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. Po daljšem premoru ga čaka pestra tekmovalna jesen, še prej pa dobrodelna akcija, v kateri bodo zbirali sredstva za deprivilegirane otroke.

Tadej Pogačar je na Instagramu, kjer mu sledi kar 1,9 milijona ljubiteljev kolesarstva, sporočil, da se konec tedna (v družbi komentatorja Eurosporta Matta Stephensa) podaja na ogled trase za cestno dirko svetovnega prvenstva v Zürichu v Švici, nato pa ga čaka udeležba na dobrodelni dirki #PlumeStrong Cycling Challenge, kjer bodo zbirali sredstva za manj privilegirane otroke.

Dobrodelne kolesarske akcije (2. do 6. september), v kateri bodo udeleženci opravili skoraj 800 kilometrov in kar 20 tisoč višinskih metrov od Züricha do Benetk, se bo udeležil tudi slovenski ultrakolesar Marko Baloh, ki je prejšnji konec tedna postavil svetovni rekord v kolesarski vožnji na tisoč kilometrov. Intervju z njim bomo na Sportalu objavili v soboto.

Pogačar se na dirke vrača sredi septembra, ko bo nastopil na dveh enodnevnih dirkah svetovne serije – Veliki nagradi Quebeca (13. september) in VN Montreala (15. september), kjer se obeta zvezdniška udeležba, nato pa ga čaka glavni cilj sezone, lov na naslov svetovnega prvaka. Cestna dirka bo na sporedu 29. septembra. Nastop je napovedal tudi dvakratni olimpijski prvak Remco Evenepoel, medtem ko je Jonas Vingegaard sezono že zaključil in po napovedih njegove ekipe letos ne bo več dirkal.

