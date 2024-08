V Kranju bodo ta konec tedna glavno besedo (spet) imeli kolesarji

Ta konec tedna bo Kranj znova v središču slovenske kolesarske pozornosti. Kolesarski klub Kranj v soboto organizira kriterijske dirke za vse selekcije, vključno z vrhuncem, atraktivnim nočnim članskim kriterijem (start ob 21.00), v nedeljo pa bo na sporedu 56. Velika nagrada Kranja, najstarejša slovenska mednarodna kolesarska dirka (start ob 13.00). Pri kranjskem klubu se bodo ob tem tudi uradno simbolično zahvalili svojemu dolgoletnemu direktorju, alfi in omegi kranjskega kolesarstva Matjaž Zevniku, napovedujejo pa tudi posebno presenečenje, ki ga bodo javnosti razkrili jutri. O pripravah in programu smo se pogovarjali z Mašo Zevnik, sekretarko Kolesarskega kluba Kranj in dirke za VN Kranja.

Kolesarski praznik v Kranju se je s konca oz. sredine julija preselil na konec avgusta. Je za to kakšen poseben razlog in ali bo ta datum postal tradicionalen?

Termin dirke smo v dogovoru z mednarodno kolesarsko zvezo UCI prestavili iz več razlogov. Eden najbolj tehtnih je bil ta, da je bila dirka zadnja leta vedno na zadnji dan Toura, kar je bila za nas ovira iz več pogledov. Po tehtnem premisleku smo se odločili, da ga prestavimo na konec poletja.

Foto: Luka Vovk

Sprememba je tudi na mestu vodje tekmovanja. Kdo je zdaj capo di banda kolesarskega vikenda, kdo je tisti, ki ima te dni najbolj sive lase?

Spomladi se je v našem klubu menjalo vodstvo, imenovali smo novega predsednika, Tomaža Koširja, in generalnega direktorja, to je postal Jošt Zevnika. Zaradi upokojitve Matjaža Zevnika, dolgoletnega direktorja, športnega direktorja, trenerja, organizacijskega direktorja dirk za VN Kranja in vodje tekmovanj, smo imenovali tudi novega organizacijskega direktorja dirke, Jureta Bitenca, našega nekdanjega kolesarja. A Matjaž je še vedno precej vpet v organizacijo kot pomočnik direktorja dirke. Če sem čisto iskrena, bom najbolj osivela verjetno jaz, ker sem vpeta v prav vse vidike organizacije.

Konec tedna je blizu, kaj je še treba urediti do trenutka, ko bodo na oder stopili kolesarji? Koliko ljudi stoji za organizacijo, kako velik je delež prostovoljcev?

Priprave na dirko potekajo že od pomladi, ožji organizacijski odbor se redno dobiva, seveda v zadnjem času tedensko. Večinoma so stvari na današnji dan kar urejene, še vedno pa je veliko usklajevanj do sobote, ko se bodo prvi na start podali najmlajši licencirani kolesarji. Dela zagotovo ne bo zmanjkalo, čaka nas še nekaj neprespanih noči. Ampak ker to delamo z veseljem in navdušenjem, iz ljubezni do našega športa, nam ni težko.

Treba je poudariti, da smo zelo majhna ekipa, v organizacijskem smislu pred dirko zadeve urejamo tri osebe, zadnje štirinajst dni pa precej garajo tudi naši trenerji in osebje, saj vsi dihamo z našim kolesarskim praznikom. Zavedamo se, da dirk ne bi mogli izpeljati brez pomoči vseh sodelujočih, tudi prostovoljcev, gre za starše naših kolesarjev, naše nekdanje kolesarje, različna društva … Odlično sodelujemo tudi s policijo, občino in upravno enoto. Ljudje v ozadju so pri izvedbi najpomembnejši in brez njih dirk ne bi mogli izpeljati, zato izredno cenimo njihovo pomoč in angažma. Menim, da je sodelovanje z roko v roki pri taki prireditvi nujno, zato sodelujoče vključujemo tudi že med zasnovo prireditve.

Foto: Luka Vovk

Vrhunec vikenda bo poleg nočnega kriterija nedeljska, 56. Velika nagrada Kranja. Kako pomembna je ta dirka za slovenski prostor in širše?

Dirka za Veliko nagrado Kranja je najstarejša slovenska mednarodna kolesarska dirka, ki je vključena v UCI Europe Tour. Zagotovo smo lahko ponosni, da ima dirka tako dolgo tradicijo, ki jo ohranjamo za našimi predniki, in da uživa velik ugled tako doma, še bolj pa v tujini. Zadnja leta prejemamo nasvete tako od ekip kot predvsem od komisarjev UCI, da je organizacija na tako vrhunski ravni, da bi dirka lahko bila višje kategorije, kar pa je pogojeno s financami. Želimo si in stremeli bomo k temu, da nam v prihodnjih letih to uspe.

Kako bogata je letos startna lista?

Na startu bo 19 ekip iz različnih evropskih držav, seveda bodo startale vse slovenske kontinentalne in klubske ekipe, predvsem pa smo veseli dveh razvojnih ekip UAE in Bahrajna, UAE Team Emirates in CTF Victorious, ter ene ekipe UCI Pro: Corratec Vini Fantini. To je za ugled dirke odlično.

Foto: Luka Vovk

Lani se je na dirki uradno poslovil vaš nekdanji član Jan Polanc, se tudi letos obeta kaj posebnega?

Trudimo se, da vsako leto pripravimo tudi bogat spremljevalni program, čeprav je urnik tekmovanj precej natrpan. Letošnja glavna popestritev bo zagotovo sobotni koncert Gino & band po končanem nočnem kriteriju. Pred kriterijem pa se bomo simbolično zahvalili Matjažu Zevniku za njegovo dolgoletno delo in doprinos kranjskemu kolesarstvu. Pripravljamo pa tudi eno presenečenje, ki ga bomo javnosti razkrili v petek.

V Kolesarskem klubu Kranj se bodo za dolgoletno delo in doprinos kranjskemu kolesarstvu zahvalili svojemu nekdanjemu direktorju Matjažu Zevniku. Foto: Ana Kovač

Želimo si, da čim več ljudi dirke pride pogledat v živo, saj so zagotovo atraktivne – še posebej nočni kriterij, ko kolesarji dirkajo v soju žarometov in kot piš hitijo mimo gledalcev. Želimo si tudi, da si čim več domačinov nedeljsko dirko ogleda tudi ob trasi.