V soboto kolesarski dan z Matejem Mohoričem

Vsi udeleženci in obiskovalci dogodka se bodo lahko srečali z Matejem Mohoričem.

Kolesarski klub Kranj v sodelovanju s Fundacijo Mateja Mohoriča to soboto, 30. aprila, organizira edinstven kolesarski dan, ki se ga bo udeležil tudi slovenski zvezdnik. Vsi udeleženci in obiskovalci dogodka se bodo lahko srečali z Matejem Mohoričem, z njim spregovorili, se fotografirali ali prejeli njegov avtogram.

Licencirani kolesarji mlajših kategorij se bodo pomerili na kolesarski dirki za 1. pokal Mateja Mohoriča, ob vsem tem pa bo potekala tudi kolesarska zabava in druženje, sporočajo iz Kolesarskega kluba Kranj.

"Najmlajši obetavni kolesarji se bodo s svojimi kolesi, poganjalci, skiroji … preizkusili na kolesarskem spretnostnem poligonu – vsak bo prejel majico in spominsko medaljo, ki so jih izdelali varovanci Centra Korak iz Kranja. Poskrbljeno pa bo tudi za sladko presenečenje. Igrale se bodo družabne igre, pride tudi škrat Kranček in na voljo bo velik napihljiv tobogan. Vsi odrasli pa bodo lahko preizkusili najnovejša kolesa Scott," še sporočajo iz Mohoričevega domačega kluba KK Kranj.

Kolesarski dan bo v Trsteniku, mladi kolesarke in kolesarji se bodo za pokal Mateja Mohoriča merili na dobre tri kilometre dolgi progi (Trstenik–Žablje–Čadovlje–Trstenik), najmlajši bodo po njej odpeljali šest krogov, nato po kategorijah vse več, devet, 12 in mlajši mladinci ter starejše mladinke 20 krogov, se pravi dobrih 60 kilometrov.

Kolesarska dirka Pokal Mateja Mohoriča – Trstenik 2022 se šteje tudi za točke Pokala Slovenije.

