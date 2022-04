Spodbudne novice iz tabora nesrečnega Italijana

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, se je stanje kolesarja po operaciji 31. marca izboljšalo, v naslednjih mesecih pa bo poudarek predvsem na tem, da bi Colbrelli spet lahko živel normalno življenje.

🏥 Sonny Colbrelli Medical Update



The clinical examinations have shown further improvement of cardiovascular health clearing @sonnycolbrelli to start taking up leisure rides and light physical activity.



Read more ⤵️



📸 @SprintCycling