Spektakularni prizori z dirke za zgodovino

Sam dobro pozna razloge za letošnjo tako uspešno sezono. "Kot kolesar sem dozorel pri 30 letih. Takrat sem našel svoje mesto v kolesarstvu. Upam, da se bo to nadaljevalo še nekaj let," si je zaželel na novinarski konferenci po včerajšnji spektakularni zmagi na dirki Paris−Roubaix, ki bo v zgodovino zapisana kot ena najbolj brutalnih. Od 175 kolesarjev, ki so dirko začeli, jih je le 92 uspelo priti do cilja.

Vrhunci dirke Pariz−Roubaix:

Skoraj 258 kilometrov dolga preizkušnja od Pariza oz. mesta Compiègne, ki leži približno 90 kilometrov severno od prestolnice Francije, do kultnega velodroma v Roubaixu, in to s kar 30 tlakovanimi odseki, je bila za mnoge enostavno prezahtevna.

Dež, blatne luže, spolzke granitne kocke, kjer se lahko zgodi marsikaj, so še dodatno začinili že tako zahtevno dirko, kjer so na svoj račun prišli fotografi, ki so ovekovečili spektakularne prizore na trasi in tako svoji kreativnosti dali duška.

Ključ do uspeha: sprememba v miselnosti

"To sezono se je moja miselnost resnično spremenila. Poiskal sem si pomoč strokovnjaka za mentalno pripravo, kar je v meni nekaj spremenilo. To je razlog za vse dobro, kar se mi je zgodilo letos," je prepričan Colbrelli. "Videli smo kolesarje, kot je Greg Van Avermaet, ki so osvajali 'spomenike' šele po 30. letu. To je zgled, ki mu želim slediti tudi sam," je povedal moštveni kolega Mateja Mohoriča. Ta je včeraj po predrti zračnici odstopil na 17. tlakovanem odseku.

Foto: Guliverimage

Italijan dirkal brez pritiska in pričakovanj

Colbrelli je na včerajšnjem spektaklu, za razliko od favoriziranih kolesarjev Wouta Van Aerta in Mathieua van der Poela, dirkal povsem neobremenjeno.

"Zjutraj si nisem mislil, da bom sploh prišel do cilja. Na štartu nisem čutil nobenega pritiska," je dejal, "moja edina taktika je bila, da sledim slehernemu premiku Mathieua van der Poela," je povedal italijanski prvak v cestni vožnji, ki je letos dokazal, da ni rojen samo za šprinte, ampak zna še kako zagristi tudi v krajše klance.

Foto: Reuters

Na novinarsko vprašanje, zakaj ni že prej poskusil sreče na dirki Paris−Roubaix, je pojasnil, da zato, ker je v spomladanskem terminu, ko je dirka tradicionalno na sporedu, verjel, da ima več možnosti za uspeh na dirki Amstel Gold Race kot na tej. Ker je bila dirka Pariz−Roubaix letos prestavljena na jesenski termin (lani pa je zaradi epidemije sploh ni bilo), se je priložnost ponudila sama in Colbrelli jo je zgrabil z obema rokama.

Čestitka glavnega tekmeca na dirki Mathieua van der Poela. Foto: Guliverimage

"Dan je bil res poseben − dež, ki nas je spremljal na začetku dirke, in naš napad v Arenbergu, 90 kilometrov pred ciljem (gre za enega najtežjih sektorjev granitnih kock na trasi). Po tem je bila moja edina taktika slediti van der Poelu. Bal sem se, da nas bo ujela skupina z Van Aertom … Skratka, sledil sem van der Poelu in bil pozoren na to, da ne padem, skušal sem se izogniti blatu in spolzkim odsekom."

Zaključek dirke Pariz−Roubaix:

Troboj debitantov v severnem peklu

Ne samo to, uspelo mu je privarčevati največ moči za finiš na velodromu, kjer je prehitel novinca v profesionalni kolesarski karavani, 22-letnega Belgijca Floriana Vermeerscha (Lotto Soudal), in van der Poela (Alpecin-Fenix), ki je v debitantskem troboju, v kotlu severnega pekla (L'Enfer du Nord), kot "ljubkovalno" imenujejo dirko Paris−Roubaix, potegnil najkrajši konec in osvojil 3. mesto.

Foto: Guliverimage

Colbrelli, novi kralj tlakovanih cest, je poleg novega vpisa v statistiko dobil še dve prestižni nagradi, granitno kocko in ploščico z imenom ter priimkom v skupnih prhah v garderobah slovitega velodroma v Roubaixu.

Pred kolesarji je zdaj samo še zadnji, peti kolesarski 'spomenik', Dirka po Lombardiji, ki bo na sporedu prihodnjo soboto, 9. oktobra. Med glavnimi favoriti za zmago na klasiki padajočega listja sta poleg aktualnega svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa tudi zmagovalec Vuelte Primož Roglič in junak Toura Tadej Pogačar.