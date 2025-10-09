Ta konec tedna, ko se s spomeniško Dirko po Lombardiji končuje sezona cestnega kolesarstva, bo v Južnem Limburgu na Nizozemskem potekalo svetovno prvenstvo v makadamskem (gravel) kolesarstvu. Med glavnimi kandidati za najvišja mesta je tudi Matej Mohorič, nekdanji svetovni prvak v tej disciplini, ki po lastnih besedah upa, da bo z dobrim rezultatom rešil sezono, ki jo sam opisuje kot verjetno najslabšo v svoji profesionalni karieri.

"To je bila verjetno moja najslabša sezona v smislu rezultatov. Dobro sem začel v Provansi in na prvih dirkah, potem pa sem bil dvakrat bolan. Pozimi sem verjetno preveč pritiskal na telo, da bi naredil dodatni korak v pripravah na klasike. A to se ni obrestovalo – sledila je moja najslabša sezona spomladanskih klasik do zdaj," je za WielerFlits ocenil Matej Mohorič.

"Po klasikah sem skušal zbrati moči, si vzel nekaj počitka in začel znova. Takrat sem spet našel dobro formo, pravzaprav sem bil letos večkrat v svoji najboljši formi do zdaj, a se je potem vedno nekaj močno zalomilo," dodaja 30-letni Gorenjec, ki kljub vsemu lahko ostaja optimist.

Čeprav ni dosegel svojih glavnih ciljev, je Mohorič vseeno lahko ponosen na letošnjo sezono. Bil je drugi v etapi in drugi skupno na Dirki po Provansi, tretji v spektakularni zadnji etapi Dirke po Franciji, ki je vodila čez Montmartre in središče Pariza, ter peti na Veliki nagradi Quebeca. "Rezultat (v Kanadi, op. p.) je v redu, a zaradi tega sezona še ni uspešna," je ocenil Mohorič, ki je ob boku Tadeja Pogačarja nastopil tako na svetovnem kot na evropskem prvenstvu.

Mohorič z zlatim odličjem svetovnega prvaka v gravelu leta 2023 Foto: Ana Kovač

Svetovni prvak iz leta 2023

Mohorič, ki je leta 2023 osvojil naslov svetovnega prvaka v makadamskem kolesarstvu, kar je zbudilo ogromno zanimanja javnosti in sponzorjev, v prihajajočem prvenstvu vidi zadnjo priložnost, da sezono obrne na bolje. "To je zame pomemben cilj. Verjetno sem med favoriti – morda ne glavni favorit –, a mislim, da se lahko bojujem za dober rezultat," pravi Mohorič, ki obžaluje, da letos ni imel dovolj časa za osredotočene priprave na posamezne cilje.

Zaradi zgoščenega urnika (danes nastopa na enodnevni dirki Gran Piemonte) si trase ne bo mogel ogledati, zato v nedeljo računa na intuicijo. "Dirko bom moral začutiti bolj intuitivno – kot to pogosto počnem," je sklenil Mohorič, ki ne bo edini Slovenec na startu svetovnega prvenstva v gravelu.

Močna startna lista

V kategoriji Elite, kjer je na startni listi tudi svetovni in olimpijski prvak v krosu Thomas Pidcock, ki bo dan prej nastopil tudi na Lombardiji, bo startal tudi njegov moštveni kolega Matevž Govekar, ki se odlično znajde na makadamski podlagi, v kategoriji amaterskih kolesarjev pa so na startni listi tudi Anže Fijavž, Ivan Hotko in Tomaž Kališnik.

Vidnejša imena na startni listi, moški Elite: Tom Pidcock (VB), Matej Mohorič, Matevž Govekar (Slo), Tim Merlier, Greg Van Avermaet, Quinten Hermans, Florian Vermeersch, Gianni Vermeersch, Tim Wellens (vsi Bel), Nils Politt (Nem), Lukas Pöstlberger (Avs), Romain Bardet (Fra), Fabio Christen (Švi), Johnny Hoogerland (Niz), ...

Izjemno močna bo tudi ženska konkurenca. Med drugim se bodo v soboto (11. oktober) za naslov svetovne prvakinje merile legendarna Nizozemka Marianne Vos, nekdanja evropska prvakinja Lorena Wiebes, raznovrstna Puck Pieterse in še bi lahko naštevali.

