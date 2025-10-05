Tadej Pogačar v izjemno zbirko dodal še evropski naslov

Slovenski šampion Tadej Pogačar je zmagovalec sklepnega dejanja evropskega prvenstva v kolesarstvu. V Franciji je z novim izjemnim samostojnim pobegom več kot 70 kilometrov pred ciljem dobil cestno dirko članov in svetovnemu dodal še evropski naslov. To je tudi prvo zlato za Slovenijo na članskih evropskih prvenstvih. Srebro je, tako kot na SP v Ruandi, pripadlo Belgijcu Remcu Evenepoelu, bron pa po zaslugi

Tadej Pogačar je veliki zmagovalec članske cestne dirke na EP. Po dobrih 200 kilometrih dirkanja se je zasluženo veselil še drugega naslova v nekaj dneh. Slovenski kolesarski superzvezdnik je napadel 75 kilometrov pred ciljem, slediti pa mu ni uspel več nihče. Za njim se je oblikovala skupina štirih, iz katere se je kasneje do drugega mesta prebil Belgijec Remco Evenepoel, ki je na koncu zaostal 31 sekund. Bron je po napadu v samem zaključku pripadel mlademu Francozu Paulu Seixasu, ki se je otresel Italijana Christiana Scaronija in Španca Juana Ayusa, s katerima je vozil skupaj vse do zadnjih petih kilometrov dirke.

Preostali slovenski predstavniki, Matej Mohorič, Domen Novak, Matevž Govekar, Jaka Primožič, Tilen Finkšt, Anže Skok in Mihael Štajnar, dirke niso končali, prav tako pa je že zelo zgodaj odstopil Danec Jonas Vingegaard.

Pogačar je postal šele prvi po letu 2016 in izjemnemu Slovaku Petru Saganu, ki se je v istem letu okitil z naslovom tako svetovnega kot evropskega prvaka na cestni dirki.