Nedelja, 5. 10. 2025, 16.53
7 minut
EP v kolesarstvu, cestna dirka, člani
Tadej Pogačar v izjemno zbirko dodal še evropski naslov
Slovenski šampion Tadej Pogačar je zmagovalec sklepnega dejanja evropskega prvenstva v kolesarstvu. V Franciji je z novim izjemnim samostojnim pobegom več kot 70 kilometrov pred ciljem dobil cestno dirko članov in svetovnemu dodal še evropski naslov. To je tudi prvo zlato za Slovenijo na članskih evropskih prvenstvih. Srebro je, tako kot na SP v Ruandi, pripadlo Belgijcu Remcu Evenepoelu, bron pa po zaslugi
Tadej Pogačar je veliki zmagovalec članske cestne dirke na EP. Po dobrih 200 kilometrih dirkanja se je zasluženo veselil še drugega naslova v nekaj dneh. Slovenski kolesarski superzvezdnik je napadel 75 kilometrov pred ciljem, slediti pa mu ni uspel več nihče. Za njim se je oblikovala skupina štirih, iz katere se je kasneje do drugega mesta prebil Belgijec Remco Evenepoel, ki je na koncu zaostal 31 sekund. Bron je po napadu v samem zaključku pripadel mlademu Francozu Paulu Seixasu, ki se je otresel Italijana Christiana Scaronija in Španca Juana Ayusa, s katerima je vozil skupaj vse do zadnjih petih kilometrov dirke.
Preostali slovenski predstavniki, Matej Mohorič, Domen Novak, Matevž Govekar, Jaka Primožič, Tilen Finkšt, Anže Skok in Mihael Štajnar, dirke niso končali, prav tako pa je že zelo zgodaj odstopil Danec Jonas Vingegaard.
Pogačar je postal šele prvi po letu 2016 in izjemnemu Slovaku Petru Saganu, ki se je v istem letu okitil z naslovom tako svetovnega kot evropskega prvaka na cestni dirki.
Cilj: Tadej Pogačar je novi evropski prvak v cestni dirki v kategoriji članov! Srebro je pripadlo Remcu Evenepoelu, bron pa Paulu Seixasu.
6 km do cilja: Pogačar mirno vozi proti cilju, kjer bo v naslednjih minutah svetovnemu dodal še evropski naslov na cestni dirki.
11 km do cilja: Razlika med Pogačarjem in Evenepoelom ostaja nekaj več kot minuto, obeta pa se boj za bron med trojico Ayuso, Seixas in Scaroni.
26 km do cilja: Pogačar ohranja minuto prednosti pred Evenepoelom.
38 km do cilja: Pogačar ima že minuto in 15 sekund prednosti pred zasledovalci. Iz skupine se je nekoliko odlepil Evenepoel, ki ima slabih deset sekund prednosti pred preostalo trojico.
50 km do cilja: Pogačar je pritisnil na plin, njegova prednost pred zasledovalno skupino se je povečala že skorajda na minuto. Preostali zasledovalci zaostajajo še minuto več.
58 km do cilja: Pogačar drži med 20 in 30 sekund prednosti pred skupino Evenepoel, Ayuso, Seixas in Christian Scaroni.
76 km do cilja: Pogačar in Evenopel sta se odpeljala preostalim, priključil je še Paul Seixas. Slovenski šampion ima nekaj sekund prednosti pred dvojico, večja skupina pa zaostaja že pol minute.
83 km do cilja: Nekateri so uspeli priključiti vodilni skupini, ki sedaj šteje 27 kolesarjev. Največ, pet, jih imajo Francozi, po tri pa še Belgijci, Danci in Italijani. Pogačar je edini slovenski predstavnik v skupini, saj je Mohorič ob preteklih pospeševanjih popustil. Vingegaard je medtem odstopil.
90 km do cilja: preostali del glavnine je hitro priključil skupini s Pogačarjem, nato pa so se začeli vrstiti napadi. Zadnjega je sprožil Evenepoel, Pogačar je odgovoril, kmalu pa sta se pridružila vodilni skupini, ki jo sedaj sestavlja 14 kolesarjev.
100 km do cilja: Ubežna trinajsterica ima minuto in 18 sekund prednosti pred skupinico, v kateri so poleg slovenskih upov Tadeja Pogačarja in Mateja Mohoriča še Remco Evenepoel, Mattias Skjelmose, Juan Ayuso in Pavel Sivakov. Jonas Vingegaard ni zdržal tempa in zaostal.
110 km do cilja: Ubežniki so zdaj vsi v eni skupini. Jih je 14, na čelu pa Štajnar. So dve minuti in 18 sekund pred glavnino.
130 km do cilja: Ubežniki so začeli z drugim od petih vzponov. Imajo dve minuti prednosti pred glavnino.
146 km do cilja: Slabi dve minuti zaostaja glavnina s Pogačarjem za ubežniki, ki jih je okoli 20, med njimi je tudi Štajnar.
155 km do cilja: Ubežna trojica je 18 sekund pred skupino okoli 20 kolesarjev, v kateri je tudi Mihael Štajnar. Glavnina zdaj zaostaja dobro minuto, na čelu le te je slovenska reprezentanca.
166 km do cilja: Glavnina je 40 sekund za trojico ubežnikov (Hoole, Paasshens in Mathias Vaček).
190 km co cilja: Za 20 sekund so pobegnili Nizozemca Daan Hoole in Mathijs Paasschens ter Slovak Martin Svrček. Prvi kolesarji pa že zaostajajo za glavnino z vsemi Slovenci.
200 km do cilja: Prvi poskusu napadov in bega so se že začeli, a so za zdaj neuspešni.
Dirka se je ob 11.50 začela.