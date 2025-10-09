Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
A. T. K.

Četrtek,
9. 10. 2025,
11.27

Primož Roglič Lombardija Tadej Pogačar

Dirka po Lombardiji (11. 10. 2025)

Zvezdniška startna lista: na Lombardiji poleg Pogačarja, ki lovi zgodovino, tudi Roglič

A. T. K.

Tadej Pogačar Primož Roglič | Na zadnji dirki svetovne serije v sezoni bosta tudi oba najboljša slovenska kolesarja, Tadej Pogačar in Primož Roglič. | Foto Guliverimage

Na zadnji dirki svetovne serije v sezoni bosta tudi oba najboljša slovenska kolesarja, Tadej Pogačar in Primož Roglič.

Foto: Guliverimage

V soboto se bo v Italiji z zadnjim spomenikom sezone, dirko po Lombardiji, končala letošnja sezona cestnega kolesarstva. Na startu bo 24 ekip in številni zvezdniki. Glavna zgodba dneva bo znova Tadej Pogačar, ki bo lovil peti zaporedni naslov na klasiki padlega listja, dosežek, s katerim bi podrl več mejnikov. Na startni listi sta tudi Remco Evenepoel in mladi Francoz Paul Seixas, ki sta bila letos drugi in tretji na evropskem prvenstvu, med Slovenci pa bodo ob Pogačarju dirkali še Primož Roglič, Jan Tratnik, Domen Novak in Gal Glivar.

Dirka po Lombardiji se bo letos začela v Comu in se po 241 kilometrih ter 4.400 višinskih metrih končala v Bergamu. Startno številko 1 bo nosil Tadej Pogačar, dvakratni svetovni prvak, ki je do zdaj zmagal na vsaki izvedbi Lombardije, na kateri je nastopil. Če mu uspe še enkrat zmagati, bo postal prvi kolesar v zgodovini, ki bo petič zapored osvojil spomeniško klasiko. To pa še ni vse. 

Če bo Pogačar zmagal na Dirki po Lombardiji, bo dosegel kopico izjemnih mejnikov:

  • postal bo petkratni zmagovalec Lombardije (s tem bi se izenačil z legendarnim Faustom Coppijem, kar je rekord),
  • postal bi prvi kolesar v zgodovini, ki bi petkrat zapored osvojil spomeniško klasiko,
  • postal bi prvi kolesar, ki je v eni sezoni stal na odru za zmagovalce na vseh petih spomenikih,
  • postal bi tretji kolesar v zgodovini z več kot desetimi zmagami na spomenikih in
  • drugi v zgodovini, ki bi v enem letu osvojil tri spomenike, kar je do zdaj uspelo le Eddyju Merckxu.

Med Pogačarjevimi glavnimi tekmeci bodo Remco Evenepoel, lanski drugouvrščeni na Lombardiji ter srebrni z evropskega in svetovnega prvenstva, Thomas Pidcock, drugi z letošnje Strade Bianche, ki bo na Lombardiji nastopil prvič, Primož Roglič, tretji z izdaje leta 2023, in Ben Healy, bronasti z letošnjega svetovnega prvenstva v Kigaliju.

Trasa Dirke po Lombardiji 2025:

Lombardija 2025 | Foto:

Na startu bo še cela vrsta velikih imen, med njimi Isaac Del Toro, ki je v izjemni formi, Paul Seixas, presenetljivo tretji na letošnjem evropskem prvenstvu, Egan Bernal, Richard Carapaz, Julian Alaphilippe, Mattias Skjelmose, Jai Hindley, Christian Scaroni in Giulio Pellizzari.

Dirka po Lombardiji na Planetu  

Prenos dirke si lahko v soboto, 11. oktobra, ob 14.15 ogledate na Planetu. Skozi dogajanje bosta gledalce popeljala komentator Damjan Medica in strokovni sokomentator Robi Jenko. 

Preberite še:

