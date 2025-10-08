Tadej Pogačar ni zaskrbljen: Moje noge bodo v soboto zagotovo v redu

Slovenski kolesarski superzvezdnik Tadej Pogačar je včeraj prvič v karieri zmagal na italijanski klasiki Tre Valli Varesine in se z njo na neki način poklonil tudi italijanski legendi Alfredu Bindi. Dirko v Vareseju namreč prireja društvo tega slavnega lombardijskega asa, a prihodnji konec tedna, v soboto, 11. oktobra, bo Pogačar poskušal na zadnjem spomeniku sezone, na Dirki po Lombardiji, Bindo preseči in izenačiti rekord še za odtenek večjega italijanskega šampiona Fausta Coppija. 27-letni Gorenjec bo namreč na dirki odpadlega listja lovil še peto zmago.

"Jasno je, da je Lombardija glavni cilj. Zanjo imam vselej posebno motivacijo, to je le spomenik, ena od velikih dirk leta," je po včerajšnji zmagi v Vareseju, svoji 19. v sezoni 2025, novinarjem razlagal Tadej Pogačar. Marsikoga je presenetil, ko se je le dva dneva po zahtevni cestni dirki evropskega prvenstva v Franciji sploh pojavil na štartu Varesine, saj je bilo jasno, da želi sezono zaključiti z zmago v Lombardiji, a je navijače pomiril: "Nisem zaskrbljen, moje noge bodo v soboto zagotovo v redu."

Pogačar bo prihodnjo soboto torej napadal še peto zaporedno zmago na zadnjem kolesarskem spomeniku sezone. Rekordnih pet zmag ima na tej dirki italijanska legenda Fausto Coppi, a tudi temu izjemnemu šampionu jih ni uspelo doseči v nizu. Prav to pa utegne narediti letos Pogačar, ki je na dirki, ki ji zaradi jesenskega termina pravijo tudi dirka odpadlega listja, zmagal že v letih 2021, 2022, 2023 in 2024. Lani je tako na večni lestvici nesmrtnih šampionov Lombardije ujel Alberta Bindo, domačina iz okolice Vareseja.

Končna zasedba še ni znana

Za zdaj še ni jasno, kdo vse bo dirkal na zadnjem spomeniku sezone, vse kaže, da bo tam spet belgijski zvezdnik Remco Evenepoel, pa vselej nevarna Italijana Giulio Ciccone in Christian Scaroni, Latvijec Toms Skujinš, trdoživi Avstralec Ben O'Connor, pa Britanec Tom Pidcock. Štartna lista se bo dokončno izoblikovala v prihodnjih dneh, pričakujemo lahko močno zasedbo, a vendarle nobenega takšnega, ki bi Pogačarja v zadnjem času premagal na dirki, ki bi se je Slovenec lotil stoodstotno. V Lombardiji namreč ne bo Nizozemca Mathieuja van der Poela, ki je Pogačarja letos premagal na spomenikih Milano–Sanremo in Pariz–Roubaix, a je sezono zaradi izčrpanosti sklenil konec avgusta po dirki Renewi Tour.

Mathieu van der Poel je Pogačarja premagal na letošnji dirki Pariz - Roubaix. Foto: Reuters

Van der Poel spremlja dogajanje

Van der Poela, Pogačarjevega velikega tekmeca na spomladanskih klasikah, tako ni bilo na svetovnem prvenstvu v Kigaliju, si je pa dirko ogledal po televiziji v ZDA, kjer je na počitnicah. "Zbudil sem se ravno dovolj zgodaj, da sem ujel zadnjih 130 kilometrov. Dandanes je to že finale dirke. Spremljal sem dirko in se zavedel, da je bila moja odločitev, da se dirke ne udeležim, pravilna. Pogačarju sem poslal sporočilo in mu čestital za zmago. Odgovoril mi je, da je vesel, ker me ni bilo tam, ampak mislim, da to ne bi naredilo nobene razlike," je povedal v pogovoru za Het Laatste Nieuws.

"Novi Merckx? Ne, on je Tadej Pogačar!"

Le če bi bil v najboljši formi, bi se morda lahko boril s Pogačarjem, je še priznal, a dodal, da je trenutno daleč od takšne pripravljenosti. "Sanremo in Roubaix sta moj teren, pa še tam je bilo zelo tesno, na Pogačarjevem terenu pa mu ne predstavljam nobene nevarnosti. Res je impresiven, pri njem je vse videti tako enostavno. Večkrat sem že povedal, da se mi izjave, da gre za novega Merckxa, ne zdijo povsem primerne, saj je Tadej Pogačar edinstven, najbrž pa se nam morda vseeno godi tako, kot se je Merckxovim tekmecem v njegovem času," je Slovenca povzdignil van der Poel, a pristavil, da ga spopadi s Pogačarjem le še dodatno motivirajo: "Če lahko slediš njemu, ali ga celo prehitiš, si že zelo blizu zmagi."

Zaradi danskega najstnika Philipsena sta se Pogačar in Alaphilippe počutila stara. Foto: Guliverimage

"Kolesarstvo je s takšnimi talenti v dobrih rokah"

Medtem ko je van der Poel že povsem osredotočen na prihodnjo pomlad in nove dvoboje s Pogačarjem, se je Slovenec z zmago v Vareseju dobro ogrel za zaključno dirko sezone v Lombardiji. Tekmece je zlomil na zdaj že njegov tradicionalen način, oder za zmagovalce pa si je delil z dvema generacijama. Tretje mesto je zasedel 33-letni francoski veteran Julian Alaphilippe, drugo pa komaj 19-letni Danec Albert Withen Philipsen. "Ob Albertu na stopničkah sem se počutil starega," je po včerajšnji zmagi dejal Pogačar in se pošalil: "Le predstavljajte si, kako se je počutil Julian." Tudi v nedeljo na članski cestni dirki evropskega prvenstva si je oder delil z najstnikom. Tretji je bil namreč veliki francoski up Paul Seixas, tudi ta je rojen leta 2006. "Seixas je imel izjemno leto in Philipsen je briljanten kolesar. Kolesarstvo je s takšnimi talenti v dobrih rokah," je še dejal slovenski superšampion.

Dirka po Lombardiji na Planetu Prenos dirke si lahko v soboto, 11. oktobra, ob 14.15 ogledate na Planetu. Skozi dogajanje bosta gledalce popeljala komentator Damjan Medica in strokovni sokomentator Robi Jenko.

