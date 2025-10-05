Tadej Pogačar je z izjemno predstavo na cestni dirki na evropskem prvenstvu v Franciji v svojo bogato zbirko dodal še naslov evropskega prvaka. Odmeven uspeh pa ponovno ni minil brez dejanj nekaterih nepremišljenih navijačev, ki so na slovenskega šampiona med dirko lepili nalepke in s tem ogrožali njegovo varnost.

Tadej Pogačar je kot prvi Slovenec v zgodovini prikolesaril do naslova članskega evropskega prvaka v kolesarstvu. Njegov uspeh pa so zaznamovali tudi nepremišljeni navijači ob progi, ki so se ponovno znašli v središču pozornosti, a ne zaradi izjemnega vzdušja, pač pa zaradi potez posameznikov, ki ogrožajo varnost tekmovalcev.

Na 27-letnikov dres so namreč med dirko lepili nalepke, vse skupaj pa so ujele tudi kamere.

Eden izmed navijačev pa je novemu evropskemu prvaku med dirko pokazal tudi zadnjo plat in ga s tem ob veliki prednosti pred zasledovalci očitno poskušal zmesti.

Rwandan fans of last week were way better educated than the ones of #EuroRoad25 pic.twitter.com/skXfLPlsbG — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) October 5, 2025

Pogačarja sicer vse skupaj ni zmedlo, saj je suvereno prikolesaril do naslova najboljšega na stari celini, po tem, ko je, tako kot pred dnevi na SP, ugnal Remca Evenepoela, ki mu sicer vse do konca dirke ni dovolil, da bi se preveč sprostil. Vseeno pa je v zadnjih nekaj kilometrih, ko je že bilo jasno, da je nov naslov v njegovem žepu, razveselil še mladega navijača in mu podaril bidon. Tega je sicer zgrabil oče, nato pa ga izročil mladeniču.

#EuroRoad25 - 7 to go. Pogacar giving away bottles before the final. pic.twitter.com/z7EunzlHOU — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) October 5, 2025

