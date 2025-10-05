Ayusova izjava pretresla kolesarski svet: Ni želel, da zmaga Pogačar

Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2025 se je končalo z novim zmagoslavjem Tadeja Pogačarja, ki je s 75 kilometrom dolgim samostojnim pobegom še enkrat dokazal, zakaj velja za enega najboljših kolesarjev vseh časov. Med tistimi, ki so ga poskušali ujeti, je bil tudi njegov moštveni kolega Juan Ayuso pri UAE Emirates, a zaman. Španec je po dirki javno povedal, da je poskušal pomagati Remcu Evenepoelu pri lovu za Pogačarjem, vendar brez uspeha.

"Videli smo ga," je dejal 23-letni Juan Ayuso za TNT Sports po šestem mestu in več kot štiriminutnem zaostanku za Pogačarjem. "Na začetku je bilo slabo sodelovanje s Francozi in Italijani. Ne vem, zakaj so se odločili vleči v skupini za nami in ne z nami. To ni imelo smisla."

Španec, ki velja za nadarjenega kolesarja, je odkrito priznal, da je v zadnjih kilometrih poskušal pomagati belgijskemu zvezdniku Remcu Evenepoelu v boju za zmago. Zanimivo je to, da je Ayuso do konca leta še vedno moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Emirates. "Poskušal sem pomagati Remcu, da bi se boril za zmago, vendar sem bil tudi sam na meji. Remco je bil najmočnejši v naši skupini in je napadel," je dejal Ayuso.

Kaos v zasledovalni skupini

Ko je Pogačar 75 kilometrov pred ciljem sprožil svoj značilni napad, se je za njim oblikovala četverica – Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Christian Scaroni in mladi francoski up Paul Seixas. Kljub temu, da so slovenskega prvaka večkrat imeli na vidiku, skupina ni uspela organizirati učinkovitega lova.

Foto: Guliverimage

Razlika se je hitro povečevala, medtem ko je Pogačar v svojem slogu nadzoroval tempo na čelu dirke.

Tekmeca pod isto streho – do konca leta

Ayuso in Pogačar že več sezon vozita za isto ekipo, UAE Team Emirates - XRG, a njuna vloga v moštvu je jasna - Pogačar je vodja, Ayuso pomočnik, kar je šlo večkrat Špancu v nos. To razmerje pa se bo kmalu spremenilo. Ob koncu letošnje sezone Španec namreč odhaja v ekipo Lidl-Trek, kjer bo končno dobil priložnost, ki so jo želi. Kako uspešen bo, pa bo pokazal čas.