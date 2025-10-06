Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
11.05

Osveženo pred

28 minut

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 11.05

28 minut

Vingegaard osvetlil razloge za porazen dan na evropskem prvenstvu #video

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Jonas Vingegaard | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je poleg Tadeja Pogačarja in Remca Evenepoela spadal v najožji krog favoritov za zmago na cestni dirki evropskega prvenstva, je po presenetljivem odstopu več kot sto kilometrov pred ciljem pojasnil, kaj je šlo narobe.

"Mislim, da sem trpel že na prvem klancu. Upal sem, da bo bolje, in res je bilo za nekaj časa, a ko so se začeli napadi, je bilo zame preveč," je za danski medij TV 2 Sport povedal Jonas Vingegaard. "Upal sem, da se bom nekako prebil, a žal ni šlo," je dodal dvakratni zmagovalec Toura, ki je šele drugič v karieri nastopil v dresu danske reprezentance.

Odločitve, da se kljub naporni sezoni, v kateri je nastopil tako na Dirki po Franciji kot na španski Vuelti, udeleži prvenstva, ne obžaluje. "Ne, ničesar ne obžalujem. Vesel sem, da sem nastopil v dresu Danske. To mi pomeni ogromno in ponosen sem, da sem zastopal svoje barve. Seveda sem upal na boljši rezultat, a včasih pač ne gre vse po načrtih."

Jonas Vingegaard | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Kot je pojasnil, razlog za slab nastop vidi predvsem v pomanjkanju treninga po izjemno naporni sezoni. Po Touru in Vuelti preprosto ni imel dovolj časa za kakovostne priprave. Po Vuelti kar 14 dni sploh ni sedel na kolo. "Priznam, potreboval sem več počitka, kot sem si želel," je Vingegaard povedal za Feltet.dk. "Minila sta skoraj dva tedna, preden sem lahko znova normalno treniral. Ni šlo za to, da ne bi hotel trenirati, preprosto nisem mogel."

Kljub razočaranju ostaja optimističen in odločen, da bo v prihodnosti posegel po zmagi tudi na eni izmed velikih enodnevnih klasik. "Ni prav veliko drugače, kot je bilo do zdaj. Prepričan sem, da se lahko, če se dobro pripravim, tudi na teh dirkah borim za zmago," je presodil Vingegaard. Njegovemu slogu kolesarjenja bi najbolj ustrezali spomeniški dirki Liège–Bastogne–Liège in Dirka po Lombardiji, na katerih kraljuje Pogačar.

Najboljši danski rezultat na letošnjem prvenstvu je s sedmim mestom dosegel Mattias Skjelmose. Bil je tudi edini iz danskega tabora, ki je dirko tudi končal.

