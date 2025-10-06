Evenepoel odgovornost prelaga na trenerja: Zdaj je na potezi moj novi trener

Včeraj se je na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu za Remca Evenepoela ponovila zgodba s svetovnega prvenstva. Tudi tokrat je bil Tadej Pogačar razred zase. Slovenec je napadel na najdaljšem vzponu dneva, se nato 75 kilometrov pred ciljem ločil od preostalih in v solo vožnji osvojil naslov evropskega prvaka, ki ga v svoji zbirki še ni imel. Belgijec ga je tudi tokrat sam lovil iz ozadja in se na koncu moral zadovoljiti s srebrno medaljo. A tokrat ima več razlogov za optimizem.

"Prvič sem lahko tako dolgo sledil njegovemu napadu, ne da bi me popolnoma odpihnilo, kar je pozitivno," je dvakratni olimpijski prvak povedal v izjavi za Het Nieuwsblad. "Če ga želim v prihodnje premagati, moram izboljšati tovrstne napore – tiste od tri do pet minut trajajoče izjemno intenzivne vožnje na klanec. Kako lahko to izboljšam? Na srečo menjam ekipo in zdaj je na mojem novem trenerju, da to reši," se je pošalil Evenepoel, ki bo kariero nadaljeval v ekipi Primoža Rogliča in Jana Tratnika, Red Bull - BORI -hansgrohe, kjer bo treniral pod okriljem Luksemburžana Dana Loranga.

Evenepoel je razkril, da že pospešeno izboljšuje svoje šibke točke. "Temu sem se posvečal že poleti, zadnje tedne pa čutim, da sem nekoliko napredoval. Pomembno bo, da pozimi nadaljujem takšen trening. Mislim, da bodo podatki o moči z današnje dirke zelo zanimivi za analizo. Moj trener bo moral nato odločiti, kakšen trening me čaka. Če želim v prihodnosti premagati Pogačarja, se moram izboljšati," se zaveda Belgijec.

Foto: Guliverimage

Evenepoel se je včeraj na odločilnem vzponu znašel v manjši skupini z domačinom Paulom Seixasom, Italijanom Christianom Scaronijem in Špancem Juanom Ayusom, a sodelovanje med tekmeci ni bilo idealno. "Slišal sem, kako so vsi spremljevalci francoske ekipe ob cesti kričali Seixasu, naj ne sodeluje. Tudi to je taktika, čeprav nekoliko nenavadna. Zaradi pomanjkanja sodelovanja je bila razlika do Pogačarja prevelika, da bi jo lahko nadoknadili. Čeprav je bilo jasno, da je bil Pogačar daleč najmočnejši na dirki. Jaz se mu sicer približujem, preostali pa so spet precej zadaj," je zaključil Evenepoel in med vrsticami v svojem slogu spet rahlo dregnil konkurenco.

