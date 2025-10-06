Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., STA

6. 10. 2025,
8.37

evropsko prvenstvo Matic Kranjec Žagar Jakob Klemenčič gorsko kolesarstvo

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 8.37

10 minut

Gibraltar, evropsko prvenstvo, eliminator

Klemenčič evropski prvak v krosu na izpadanje, Kranjec Žagar bronast

A. T. K., STA

Matic Kranjec Žagar Jakob Klemenčič

Slovenski gorski kolesar Jakob Klemenčič je v nedeljo na evropskem prvenstvu v Gibraltarju v krosu na izpadanje oziroma eliminatorju še drugič v karieri osvojil naslov prvaka. Njegov uspeh je s tretjim mestom dopolnil Matic Kranjec Žagar, ki je bil bronast že na junijskem svetovnem prvenstvu v Turčiji.

"Neverjetno je, da sem spet postal evropski prvak. Letos je bila raven tekmovanja zelo visoka, zaradi česar je ta zmaga še bolj pomembna. Proga je bila zaradi vetra zelo zahtevna in ponosen sem, da sem mavrični dres spet prinesel v Slovenijo. To je neverjeten občutek in komaj čakam, da ga bom lahko nosil v naslednji sezoni," je za organizatorje povedal novi evropski prvak, 22-letni Jakob Klemenčič, ki je tudi vodilni v svetovnem pokalu.

Matic Kranjec Žagar Jakob Klemenčič EP Gibraltar | Foto:

Njegov uspeh je z bronom dopolnil Matic Kranjec Žagar, ki je po padcu in strgani verigi nekaj časa trepetal za nastop. "Po padcu mi je koleno hudo zateklo in mislil sem že, da je s tekmo zame konec. Na današnje jutro pa je bilo koleno dosti bolje," je uvodoma v izjavi za matični klub Calcit Bike povedal Kranjec Žagar, ki je kvalifikacije končal na 12. mestu, nato pa iz kroga v krog napredoval vse do finala.

"S tretjim mestom na evropskem prvenstvu sem izredno zadovoljen in hvaležen, da se je na koncu vse lepo izšlo. Neverjetno je, da mi je v enem letu uspelo osvojiti dva brona na prvenstvih," je med drugim dodal 23-letni kolesar.

evropsko prvenstvo Matic Kranjec Žagar Jakob Klemenčič gorsko kolesarstvo
