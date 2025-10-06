Zakaj je cestno dirko končalo samo 17 kolesarjev? Krivo je "absurdno pravilo". #video

Pred tednom dni smo poročali, da je cestno dirko svetovnega prvenstva v Kigaliju v Ruandi končalo le 30 kolesarjev (od tega dva Slovenca, Tadej Pogačar in Primož Roglič), številka na evropskem prvenstvu v francoski regiji Drôme-Ardèche pa je bila še nižja - cilj je doseglo zgolj 17 tekmovalcev. Zakaj?

Po poročanju lokalnega francoskega časnika Ouest-France je bilo tudi na evropskem prvenstvu uporabljeno strogo pravilo desetih minut: vsak, ki je bil na vmesnem cilju več kot deset minut za vodilnim, je bil umaknjen z dirke. Ker je dirka potekala na krožnem delu trase, so organizatorji določili, da mora vsak, ki za vodilno skupino zaostaja več kot deset minut, odstopiti.

"S tem smo želeli preprečiti, da bi vodilne v zaključku ovirala spremljevalna vozila," je za Ouest-France pojasnil Guillaume Delpech, predsednik organizacijskega odbora in soorganizator v sodelovanju s francosko kolesarsko zvezo.

Selektivno pravilo je razjezilo številne kolesarje, ki bi si želeli dirko končati ne glede na zaostanek ali uvrstitev. Svojo nejevoljo je med drugim izrazil Francoz Julien Bernard. "To pravilo je absurdno. Na svetovnem prvenstvu v Kigaliju dirke nisem končal, ker sem bil po dolgem pobegu izčrpan, tukaj pa so mi vzeli lep trenutek – vožnjo skozi Val d’Enfer (dolina pekla, op. a.), kjer bi me spodbujali francoski navijači. To je res frustrirajoče. Saj nas vendar ne bi prehiteli za en krog, kajne?" se je spraševal 33-letni kolesar ekipe Lidl - Trek.



Podobno razočaranje je po svetovnem prvenstvu v Ruandi za portal In De Leiderstrui izrazil Belgijec Xandro Meurisse. "V cilju je vedno manj kolesarjev, ker nam preprosto ne dajo priložnosti. Če je na koncu med rezultati le 25 imen, pri vseh preostalih pa DNF (Did Not Finish, kar v prevodu pomeni "ni končal", op. a.), se moramo vprašati, ali je to prava smer. Na startu je zagotovo več kot 25 vrhunskih kolesarjev. Vedno je poseben občutek končati svetovno prvenstvo, zato je res razočaranje, ko te odstranijo s proge."

