Posebna tekma

Tadej Pogačar in Primož Roglič oktobra še na ekshibicijski dirki v Andori

Primož Roglič | To bo posebna tekma. | Foto Guliverimage

To bo posebna tekma.

Foto: Guliverimage

Kolesarski zvezdniki Tadej Pogačar, Primož Roglič, Danec Jonas Vingegaard in Mehičan Isaac del Toro bodo 19. oktobra nastopili na ekshibicijski dirki Andorra Cycling Masters. Kolesarska dirka je namenjena le omenjeni četverici, v enem dnevu pa bodo nastopili na dveh različnih progah.

Osnovna zamisel tega tekmovanja je nekakšen unikum kolesarstva, saj bodo zvezdniki nastopali brez pomoči svojih ekip, šlo bo torej za boj mož na moža, spopad kapetanov in zvezdnikov svojih ekip.

Tekmovalce najprej čaka osemkilometrski gorski kronometer, nato pa še 32-kilometrska krožna dirka oz. kriterij po mestnih ulicah, kjer se bodo točkovale uvrstitve.

Gledalci naj bi tako ves čas spremljali dirko, ne le čakali na končni razplet v cilju. Vse skupaj naj ne bi trajalo več kot dve uri, poseben seštevek pa bo dal skupnega zmagovalca.

Tadeja Pogačarja čaka nov izziv. Ta bo tokrat malo drugačen. | Foto: Profimedia Tadeja Pogačarja čaka nov izziv. Ta bo tokrat malo drugačen. Foto: Profimedia

Navijači bodo dobili tudi osebni pogled zvezdnikov na tekmovanje

"Najboljši kolesarji bodo prvič nastopili brez pomoči ekip, brez strategij in radijske povezave z vodstvom. Kolesar proti kolesarju, le talent in cesta. Tako bomo izvedeli, kdo je šampion šampionov," tekmo v Andori napoveduje Alfonso García Valenzuela, vodja IPG Mediabrands Entertainment. Dirko je močno podprla tudi nacionalna turistična organizacija v Andori, ki velja za kolesarsko Meko.

Ekshibicija naj bi bila po zagotovilih organizatorjev več od nastopa četverice zvezdnikov, saj naj bi navijači dobili tudi osebni pogled zvezdnikov na tekmovanje. Kamere jih bodo od blizu spremljale na vsakem koraku, in to že dan pred tekmo, ko bodo prišli na prizorišče.

Vsaj za zdaj naj bi šlo za enkratni dogodek, ki ne spada pod okrilje Mednarodne kolesarske zveze.

