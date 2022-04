Colbrelli s podkožnim defibrilatorjem zapustil bolnišnico

Danes je italijanski kolesar Sonny Colbrelli, ki se je zaradi težav s srcem 26. marca zgrudil v cilju po prvi etapi Dirke po Kataloniji, zapustil bolnišnico in z okrevanjem nadaljuje doma. V bolnišnici v Padovi je prestal tudi operacijo, v kateri so mu namestili podkožni defibrilator.

"Sonny Colbrelli se je to soboto vrnil domov, potem ko so ga odpustili s kardiološke klinike Univerze v Padovi v Italiji, kamor so ga sprejeli 26. marca," so sporočili iz Colbrellijeve ekipe Bahrainn Victorious, katere člani so tudi slovenski asi Matej Mohorič, Jan Tratnik in Domen Novak, kot športni direktor pa tam deluje tudi naš nekdanji kolesarski as Gorazd Štangelj.

Vsi skupaj so veseli Colbrellijevega zdravstvenega napredka, po preplahu po prvi etapi Dirke po Kataloniji so si lahko oddahnili. 31-letnik se je po sprintu, v katerem ga je tedaj premagal Michael Mathhews, zgrudil v cilju, njegovo srce so morali ponovno pognati z defibrilatorjem, po prvih preiskavah v bolnišnici je kazalo, da ni nič hujšega, kasneje pa so zdravniki ugotovili, da njegovo stanje niti približno ni nedolžno.

Zgrudil se je zaradi srčne aritmije, iz bolnišnice sporočil, da se želi čim prej vrniti na kolo, danes pa so on in njegovi zdravniki veliko bolj previdni. Podkožni defibrilator bo poskrbel, da se podobna epizoda ne ponovi več, je pa doktor Domenico Corrado poudaril, da se za implantacijo podkožnega defibrilatorja odločajo le pri "skrajno nujnih primerih". To pojasnilo pove veliko o Colbrellijevem stanju, njegova pot nazaj na kolo bo bržčas dolga, če se bo sploh lahko še kdaj vrnil na tekmovanja.

