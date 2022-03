Egan Bernal ima dva meseca po hudi nesreči pomembno novico

Kolumbijski kolesar Egan Bernal, zmagovalec lanskega Gira in francoskega Toura leta 2019, je dva meseca po hudi nesreči, v kateri si je hudo poškodoval vrat, prsni koš in noge, zaradi česar je moral večkrat pod nož, spet na kolesu. In to ne samo na trenažerju.

"To je najsrečnejši dan v mojem življenju," je vzhičeno zapisal na družbenih omrežjih in zraven pripel nekaj fotografij, posnetih med kolesarjenjem. "Po dveh mesecih in 20 zlomljenih kosteh sem tukaj in želim si še več!" je 25-letnik iz moštva Ineos Grenadiers sporočil svojim sledilcem.

Spomnimo: Bernal se je 24. januarja na treningu v Gachancipi 30 kilometrov od Bogote zaletel v zadnji del avtobusa, ki je zavijal na postajališče, in se pri tem hudo poškodoval. Zaradi poškodb vratu, prsnega koša in nog je potreboval več operacij. Operacijo vratnih vretenc celo dvakrat. Kot je takrat zapisal na Instagramu, je bilo kar 95 odstotkov možnosti, da bi zaradi obsežnosti in specifike poškodb ostal paraliziran.

V negotovosti pa še vedno ostaja italijanski kolesar Soony Colbrelli, ki so ga v soboto iz Španije, kjer je pred tednom dni v cilju prve etape Dirke po Kataloniji doživel zastoj srca, prepeljali v Italijo, kjer bodo opravili nadaljnje preiskave. Dozdajšnje še niso razkrile vzroka za zdravstveni alarm.