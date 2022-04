Pogačar ostaja prvi, Roglič, Mohorič in Slovenija izgubili po eno mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar ostaja prvi kolesar sveta na zadnji lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Slovenija ob tem nima več treh kolesarjev med štirimi najboljšimi, saj sta Primož Roglič in Matej Mohorič izgubila po eno mesto in sta tretja in peta. Slovenijo je na lestvici držav, kjer je pred tednom dni prvič povedla, prehitela Belgija.