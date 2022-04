Pogačar bo po tragediji izpustil nedeljsko dirko: Za nami so težki dnevi

Pogačar, prvi na svetovni kolesarski lestvici, je zapustil ekipo, ker je umrla mama njegove zaročenke Urške Žigart. Namesto Pogačarja bo mesto v ekipi zapolnil Brandon McNulty, ob njem bo vozil tudi Jan Polanc.

"Žal me v nedeljo ne bo na startu. Za nami so težki dnevi, a rad bi se zahvalil vsem za razumevanje. Posebna zahvala gre ekipi UAE Emirates in še posebej Mauru Gianettiju ter predsedniku ekipe Matarju za veliko razumevanje v trenutni situaciji," je na Twitterju zapisal Pogačar.

Sadly I won't be at the start of @LiegeBastogneL tomorrow.



It's been a tough few days but I'd like to thank everybody for their understanding



A special thank you to @TeamEmiratesUAE & especially to Mauro Gianetti and Team President Matar for their support in this situation 🙏 pic.twitter.com/px8VYkso65