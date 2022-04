Kaj napovedujejo stavnice? Slovenca velika favorita.

Čeprav na nedeljskem kolesarskem spomeniku (257 km) žal ne bo Primoža Rogliča, ki se še vedno ubada s poškodbo, utegne letošnjo dirko Liege−Bastogne−Liege (LBL) vseeno zaznamovati slovenski dvoboj. Tadeja Pogačarja, branilca lanske zmage, bo tokrat izzval Matej Mohorič, ki je letos že osvojil dirko Milano–San Remo, prvi spomenik sezone.

Francoski zvezdnik Julian Alaphilippe še nikoli ni zmagal na LBL. Lani ga je premagal Pogačar, leto prej Roglič. Foto: Guliverimage Tudi stavnice slovenska asa uvrščajo med glavne favorite nedeljske dirke, poroča Cycling Weekly. Pogačar, številka ena na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI), kot branilec zmage na LBL tudi letos kotira najvišje, če boste torej stavili nanj, boste zaslužili najmanj. Na vplačan evro bi vam Pogačarjeva zmaga prinesla 3,33 evra dobička.

Drugi največji favorit na stavnicah je svetovni prvak, kapetan moštva Quick Step Alpha Vinyl, Julian Alaphilippe (na vplačan evro bi dobili osem evrov dobička), tretji pa je Matej Mohorič, adut moštva Bahrain Victorious, ki je letos že dobil dirko Milano–San Remo, bil četrti na dirki E3 Saxo Bank Classic, deveti na dirki Gent–Wevelgem, pa peti na nedavni spektakularni klasiki Pariz−Roubaix. Mohoričeva zmaga na LBL bi na stavnicah prinesla 14-kratnik vplačanega zneska.

Veliki trojici po četrtkovih razmerjih na stavnicah (ta se seveda spreminjajo iz ure v uro) sledijo še štirikratni zmagovalec dirke Liege−Bastogne−Liege, Španec Alejandro Valverde (Movistar), pa Belgijec Dylan Teuns, Mohoričev kolega pri Bahrain Victoriousu in pred dnebvi zmagovalec Valonske puščice, Švicar Marc Hirschi, Pogačarjev kolega pri UAE Emirates, pa Francoz Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën), Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Kanadčan Michael Woods (Israel Premier Tech), deseterico pa zaključuje Belgijec Tiesj Benoot, ki mu stavnice pripisujejo več možnosti za zmago od kolega v moštvu Jumbo-Visma, rojaka Wouta Van Aerta.

Liege−Bastogne−Liege velja za eno najbolj napornih klasičnih dirk, kolesarje na 257-kilometrski trasi čaka kar 4.400 višinskih metrov, visoke ambicije pa ima na tej dirki kar nekaj svetovnih asov, ne glede na to, kakšni trendi se izrisujejo na stavnicah. Van Aert je vsekakor en od teh, ki bi si zaslužili več zaupanja ljudi, ki stavijo. Tu so še Belgijec Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl), Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), pa Rus Aleksandr Vlasov (Bora - hansgrohe) …

🚩@VilledeLiege - @VilledeLiege🏁

📏 254,7 Km

📣 Une réelle boucle, avec le départ et l'arrivée sur le Quai des Ardennes, à Liège.



📣 A real loop with a start and finish on the Quai des Ardennes in Liège.#LBL pic.twitter.com/WDcoGQnNcd