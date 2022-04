Okoli Pogačarja veliko vrveža

V sredo Valonska puščica in v nedeljo spomladanska klasika Liege−Bastogne−Liege, ki spada v posebno kategorijo petih prestižnih spomenikov, sta dirki, na katerih bo Tadej Pogačar kolesaril v tem tednu.

Zlasti nedeljska preizkušnja bo imela večjo veljavo. Kako je osvojiti belgijsko klasiko, dobro ve, saj je bil najhitrejši lani in tako nasledil Primoža Rogliča, ki je do tovrstnega podviga prikolesaril leta 2020.

"O željah ne bi preveč govoril. Tadej je dobro pripravljen. Glede na spomladanske rezultate so cilji visoki. Nato sledijo priprave na dirko Po Sloveniji, Tour de France in nadaljevanje sezone," je v prihodnost pogledal eden od športnih direktorjev pri UAE Emirates Andrej Hauptman.

"Če si takšen šampion, kot je Tadej, potem na vsak način narediš vse, da bi na dirki zmagal. Tudi za ceno poraza."

V letošnjem letu je že zrežiral nekaj vrhunskih predstav in bil vselej v ospredju ali krojil dogodke na sami trasi. Najprej je zmagal na dirki po Združenih arabskih emiratih, nato na italijanski klasiki Strade Bianche in še na sedemdnevni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja.

V marcu se je preizkusil na prvem letošnjem spomeniku Milano−San Remo, kjer je bil med najbolj aktivnimi, na koncu pa je po spektakularnem spustu do prestižne zmage prišel njegov rojak Matej Mohorič (Bahrain-Victorious). Tudi na naslednjem spomeniku, Dirki po Flandriji, je "zažgal" dogajanje na trasi, potem ko je skakal in redčil konkurenco. V šprintu je bil prekratek in celo ostal brez zmagovalnega odra, čeprav je sprva kazalo, da bo prvi ali drugi.

Andrej Hauptman bdi nad slovenskim kolesarskim šampionom Tadejem Pogačarjem. Foto: Vid Ponikvar

A sam je poudaril, da je moral igrati na takšno karto, saj je imel v zaključku ob sebi boljšega šprinterja, in sicer Mathieuja van der Poela. "Zanj je bil to prvi nastop na Flandriji. Fenomenalno je dirkal. Pokazal je, da je kljub debiju na takšni dirki, po kockah konkurenčen. Dirko je naredil zanimivo. Finale je bil takšen, kot je bil. Če si takšen šampion, kot je Tadej, potem na vsak način narediš vse, da bi na dirki zmagal. Tudi za ceno poraza," je pokomentiral nekdanji slovenski selektor.

Pokazatelj, da so na pravi poti

Zaradi vseh uspehov in atraktivnega načina dirkanja je slovenski šampion vselej v središču pozornosti. Prvi mož na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI kani ogromno pogledov tudi navadnih smrtnikov: "Po rezultatih, ki so za Tadejem, je zanimanje javnosti razumljivo veliko. Več je vrveža, našo ekipo spremljajo. Pozdravljamo to, kajti to je pokazatelj, da smo na pravi poti. Da je ekipa prepoznana in smo blizu, če ne celo na samem vrhu."

"Tadej se želi pred slovenskim občinstvom dokazati." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Po belgijskih klasikah bodo sledile priprave za osrednji vrhunec. Generalko bo imel tako kot lani na dirki Po Sloveniji, ki jo bo med 15. in 19. junijem skušal drugič zapored osvojiti. Za slovenske ljubitelje kolesarstva bo domača dirka še toliko večji magnet, zato lahko pričakujemo ob trasi ogromno privržencev. Povrhu vsega bodo dirkali tudi trenutno četrti kolesar lestvice UCI Mohorič, Luka Mezgec (BikeExchange - Jayco), Jan Polanc (UAE Emirates): "Ne samo, da je dirka Po Sloveniji prava priprava na Tour de France, Tadej se želi pred slovenskim občinstvom dokazati. Verjamem, da bo tudi letos motiviran. Moram izpostaviti, da bo na dirki iz naše ekipe še Jan Polanc, ki je bil tu že bil blizu zmage. Tako kot vsa leta bo motiviran tudi on."

Dirka Po Sloveniji bo pokazatelj, v kakšni formi je pred osrednjim vrhuncem leta

Petdnevna slovenska kolesarska pentlja bo kanila pozornost tudi izven naših meja. Vendarle bo na dirki kolesaril osrednji favorit za skupno zmago na Dirki po Franciji. O tem, katere etape bodo ključne, je Hempi izpostavil: "Letos je kar nekaj etap, ki so zanimive za nas. Predvsem bi izpostavil sobotno s ciljem na Veliki planini. Tadej si bo zagotovo pred tem že pogledal in prekolesaril finale etape, čeprav je že od mladih nog treniral po teh cestah in jih zelo dobro pozna − tudi vzpon na Veliko planino. Zato kakšen poseben pregled etape, zato ne bo potreben."

Od 1. julija naprej bo napadal tretjo zaporedno zmago na Dirki po Franciji. Foto: Guliverimage

In prav 28. dirka Po Sloveniji, del sobotne etape bo šel čez Pogačarjeve kraje, bo že dober pokazatelj, v kakšni formi bo pričakal sloviti Tour de France, ki se bo začel 1. julija na Danskem: "Vsaka dirka je pomembna, predvsem za Tadeja, a tudi za vsakega slovenskega kolesarja. Da se pokaže pred domačim občinstvom, je nekaj pomembnega, lepega. Bo pa dirka res pokazatelj, v kakšni formi bo pred Dirko po Franciji."