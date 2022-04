Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesarski koledar tudi ta teden prinaša dve dirki za sladokusce. V sredo (20. 4.) bo na sporedu Valonska puščica, v nedeljo (24. 4.) pa je čas za najstarejšo enodnevno dirko Liege–Bastogne–Liege. Na obeh ardenskih klasikah bosta nastopila tudi vodilni kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Tadej Pogačar, ki ni dirkal že vse od Dirke po Flandriji, kjer je mesto na zmagovalnem odru izgubil v dramatičnem zaključku, in njegov moštveni kolega Jan Polanc.

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar ima na Ardene izjemno lepe spomine. "Zmaga na Liegu je bila zame kot iz sanj. Z dirko čutim res lepo povezavo," je v izjavi za javnost sporočil 23-letnik, ki si je po natrpanem prvem delu sezone privoščil nekaj prostih dni.

"Dan po Dirki po Flandriji sem preveril teren na tlakovanih odsekih, ki bodo del letošnje trase Dirke po Franciji, kar je bila res zanimiva izkušnja. Gre za zahteven teren in dobro je, da si lahko pred Tourom ustvariš določeno predstavo. Po tem sem imel nekaj dni premora. Lepo se je bilo vrniti domov in normalno trenirati. To je del, v katerem uživam, tako da je bilo lepo imeti malo rutine."

Na Valonski puščici in Liegu bo nastopil tudi Jan Polanc. Foto: Guliverimage

Pogačar, ki zagotavlja, da je v dobri formi, optimistično pogleduje proti Belgiji. V nedeljo bo v Liegu kot branilec lanske zmage dirkal s startno številko 1, nato pa do dirke po Sloveniji, ki se bo začela 15. junija, ne bo tekmoval.

"Za dirki v Ardenih imamo zelo dinamično in močno ekipo," je zadovoljen prvi obraz ekipe UAE, ki jo bosta v Ardenih vodila športna direktorja Andrej Hauptman in Nizozemec Aart Vierhouten.

Ekipi UAE Emirates za Ardene Valonska puščica (202.1km) 20. april 2022 Tadej Pogačar (Slo)

Jan Polanc (Slo)

Juan Ayuso (Špa)

Marc Hirschi (Švi)

Vegard Stake Laengen (Nor)

Marc Soler (Špa)

Diego Ulissi (Ita) Liège–Bastogne–Liège (257.2km) 24. april 2022) Tadej Pogačar (Slo)

Jan Polanc (Slo)

George Bennett (NZ)

Marc Hirschi (Švi)

Vegard Stake Laengen (Nor)

Marc Soler (Špa)

Diego Ulissi (Ita)

Primož Roglič bo zaradi težav s kolenom izpustil obe ardenski dirki, medtem ko bo Matej Mohorič, zmagovalec dirke Milano-Sanremo, peti na Roubaixu in po novem četrti na svetovni kolesarski lestvici, svojo izjemno formo skušal unovčiti v nedeljo v Liegeu. Na obeh dirkah se obeta močna zasedba.

Preberite še: