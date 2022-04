Razkrite so karte, Tadej Pogačar ima v načrtu vrnitev na slovenske ceste #video

Tradicionalna kolesarska dirka Po Sloveniji bo letos doživela 28. izvedbo. Štart bo 15. junija v Novi Gorici, po petih dneh kolesarjenja pa tradicionalno končala v Novem mestu. Prva etapa letošnje dirke bo kolesarsko karavano popeljala od Nove Gorice do Postojne (164,4 km), druga od Ptuja do Rogaške Slatine (174,1 km), tretja od Žalca do Celja (144,2 km), četrta od Laškega do Velike planine (152,4 km) in peta od Vrhnike do Novega mesta (156,3 km).

Ljubitelji kolesarstva se lahko že zdaj veselijo velikih imen iz svetovne karavane, saj bodo na slovenskih cestah vozile štiri WorldTour ekipe. UAE Emirates, Bahrain Victrorious, BikeExchange - Jayco in Astana Qazaqstan. Pri prvih treh imamo tudi Slovenci svoje predstavnike.

Tadej Pogačar je zadnji zmagovalec dirke Po Sloveniji. Letos naj bi spet nastopil na slovenskih cestah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tadej Pogačar je pred začetkom sezone dejal, da bo tudi letos v sklopu priprav na Tour de France nastopil na domači dirki Po Sloveniji in jo poskušal osvojiti drugič zapored. Del sobotne, najverjetneje ključne etape, bo šel tudi čez njegove kraje. Da je dirkanje po slovenskih cestah še vedno v njegovem koledarju, je na novinarski konferenci ob predstavitvi tras dirke vnovič potrdil športni direktor UAE Emirates Andrej Hauptman, ki bo poveljeval ekipi na slovenski pentlji. Ob njem bo kolesaril še en slovenski član Jan Polanc. Iz vrst Bahrain Victorious bomo na delu videli junaka italijanske klasike Milano-Sanremo Mateja Mohoriča in Jana Tratnika, iz vrst BikeExchange pa najverjetneje Luko Mezgeca.

"Pred nami je pet novih etap kolesarske dirke Po Sloveniji. Začnemo v sredo v Novi Gorici, prvi kilometri vodijo po sosedni Italiji in trasi znamenitega Gira, ponovno cilj tradicionalno v Novem mestu, a tokrat malo drugače. Etape so raznovrstne in znova smo vključili kar velik del Sloveniji. Veseli me, da na dirki nastopajo nekateri najboljši na svetu. Na dirki bo veliko vrhunskih kolesarjev, izpostavil pa bi Mateja Mohoriča, zmagovalca spomladanske klasike Milano – Sanremo, in Tadeja Pogačarja, vodilnega kolesarja svetovne kolesarske lestvice," je povedal dirktor dirke Bogdan Fink.

Prvotno je bilo za štart predvidenih 21 ekip, vendar organizator pričakuje še dodatno. Številčnost bo pomenilo hudo konkurenco za osvojitev zelene majice, ki bo na koncu pripadla najboljšemu. Za skupno zmago bosta ključni petkova in sobotna etapa. Sobotni vzpon na Veliko Planino bo nasploh prvič na dirki Po Sloveniji in bo predstavljal poseben izziv. Zaključna dva kilometra vzpona bosta imela 10-odstotni naklon.

Ker je dirka časovno vmeščena sredi junija, bo za mnoge dobra priprava za sloviti Tour de France, ki se bo nato začel 1. julija, zato si lahko ljubitelji kolesarstva že zdaj oblizujejo prste, saj bodo lahko od blizu spremljali nekatera največja imena iz svetovne kolesarske karavane.

1. etapa, 15. junij 2022, Nova Gorica - Postojna, 164,7 km

2. etapa, 16. junij 2022, Ptuj - Rogaška Slatina, 174,1 km

3. etapa, 17. junij 2022, Žalec – Celjski grad, 144,6 km

4. etapa, 18. junij 2022, Laško - Velika Planina, 152,5 km

5. etapa, 19. junij 2022, Vrhnika – Novo mesto, 156,1 km