Negotova spomladanska usoda Primoža Rogliča

Belgijski spletni portal HLN poroča, da bo Primož Roglič, ki je na startni listi dirke Valonska puščica (20.4.), in zadnjega kolesarskega spomenika v spomladanskem terminu Liège–Bastogne–Liège (24. 4.), v Belgijo odpotoval v ponedeljek, a le v primeru, da mu bodo zdravniki pred tem prižgali zeleno luč za nastop na omenjenih dirkah.

Še vedno namreč ni povsem jasno, kako huda je poškodba (mišica za levim kolenom), na katero je opozoril po zadnji etape Dirke po Baskiji, kjer je postalo jasno, da težko drži stik z najboljšimi. Dirko je končal na 8. mestu.

Roglič je sicer še včeraj treniral na slovenskih cestah. Eden od tviterašev ga je takole ujel v svoj objektiv.

Tist ko si reces - oh en ima pa ful opremo od Jumbo, pa se pele se kot….pol pa vidis da je v bistvu to on!? 🤷‍♂️ nic jasno 😂😂 @rogla upam da si zvozu v tem prometu - ne najbolj timing za trening pic.twitter.com/xAvVshjCNg