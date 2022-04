Dilema Roglič - Vingegaard: bo vajenec prehitel učitelja?

Jonas Vingegaard, 25-letni as iz Hillersleva na Danskem, je šele četrto leto med kolesarskimi profesionalci, a je lani njegova kariera poletela. Zmagal je na Mednarodnem tednu Coppija in Bartalija, pa na Dirki po Združenih arabskih Emiratih na eni etapi premagal Tadeja Pogačarja, navdušil je tudi na največji dirki med vsemi, Dirki po Franciji, na kateri je zaostal le za zmagovalcem Pogačarjem.

Tudi letos Vingegaard nadaljuje z odličnimi predstavami in ogroža status Primoža Rogliča kot prvega moža moštva Jumbo-Visma. "Ko sem postal profesionalec, si niti približno nisem misli, da se bom tako hitro znašel v takšnem položaju. Niti približno," je med nedavno Dirko po Baskiji, na kateri je zasedel končno šesto mesto (poškodovani Roglič je bil osmi), za CyclingWeekly povedal Danec.

Tudi športni direktor moštva Jumbo-Visma Marc Reef je priznal, da so se v ekipi znašli v manjši dilemi: "Veliko razmišljamo o Jonasovih ambicijah in se pogovarjamo o tem. Ne le z Jonasom, ampak tudi s Primožem. Zdaj nimamo več enega vodje, ampak bo tudi Jonas ob Primožu dobival priložnosti in če se izkaže, da je močnejši, bo morda dobil tudi možnost zmagovati na dirkah."

Roglič je v Baskiji že pokazal, da mu ni pod častjo prevzeti vloge pomočnika, na zadnji, šesti kraljevski etapi, ko je v skupnem seštevku že zasedal slabše mesto od sedem let mlajšega klubskega kolega, je Vingegaardu pripravil imeniten napad, ki ga mu naposled v močni konkurenci ni uspelo popolnoma izkoristiti, a kolesarja sta pokazala novo dimenzijo že tako močne ekipe.

"Dobro sodelujeva in se dopolnjujeva." Foto: Guliverimage

Vingegaard noče prehitevati dogodkov. "Pravijo, da sva enakovredna kot vodji. Seveda imam tudi sam ambicije, a če se izkaže, da bo Primož v položaju, da zmaga na dirki, mu bom brez strahu pomagal. Primož je res dober fant in moj dober prijatelj. Odlično sodelujeva na dirkah, dobro se dopolnjujeva," pravi Vingegaard.

Tudi Roglič je polaskal kolegu: "Ni mu treba dokazovati, kako močan je. To vsi že vemo. Lahko zmaga na tej dirki, enaka sva," je 32-letni Kisovčan povedal pred petkovo peto etapo Baskije, na kateri je nato zamudil odločilni skok in v skupnem seštevku s prvega mesta zdrsnil na osmo ter s tem izpadel iz boja za skupno zmago.

Wondered wtf was going on in last 50 m. Video of Vingegaard and Vlasov. #Itzuliapic.twitter.com/OZGwYqFlXb