Veliko razočaranje za Rogliča in njegovo ekipo

Primož Roglič je v predzadnji etapi 61. Dirke po Baskiji, na keteri brani zmago, izgubil skupno vodstvo. Zamudil je odločilen napad Remca Evenepoela kakšnih 16 kilometrov pred ciljem in zdaj zdrsnil na osmo mesto v skupnem seštevku. Za Evenepoelom ima pred kraljevsko zadnjo etapo več kot minuto zaostanka in bo moral jutri napasti na vse ali nič.

"Počutim se utrujeno. Danes je bilo zelo zahtevno, komaj sem prišel do cilja," je zadnjih nekaj 100 metrov z brutalnimi nakloni do cilja ocenil Kisovčan, za konec pa o možnostih za ubranitev lanske zmage dejal: "Bomo videli, kaj bo prinesel jutrišnji dan."



Prve profesionalne zmage v karieri se je danes veselil 21-letni Carlos Rodriguez, zmagovalec zahtevne in razgibane 163,8-kilometrske etape od Zamudie do Mallabie. Bil je eden od prvotnih ubežnikov, v zadnjih 58 kilometrih pa je vozil ob Marcu Solerju (UAE Emirates), a mu ni pomagal pri begu.



Rodriguez je v cilj, na vrhu izjemno strmega klanca, na katerem so nekateri kolesarji, predvsem zaradi spolzke podlage – tik ob kuncu etape je začelo deževati –, celo sestopali s koles, ohranil sedem sekund prednosti pred moštvenim kolegom, Kolumbijcem Danielom Martinezom, tretji pa je bil Evenepoel, ki je zaostal devet sekund. 22-letni Evenepoel je prvi Belgijec po 33 letih, ki vodi na Dirki po Baskiji.



V soboto bo na sporedu kraljevska zadnja etapa od Eibarja do Arrateja (135,7 km) s kar osmimi vzponi, tudi z zaključnim tik pred nekoliko bolj položnim zadnjim kilometrom do cilja.

Dirka po Baskiji, potek 5. etape:

Cilj: Carlos Rodriguez je zmagovalec pete etape, Remco Evenepoel pa je nov vodilni na dirki.

3 km do cilja – Vse kaže, da bo Roglič danes izgubil rumeno majico vodilnega na dirki, zamudil je odločilen skok Remca Evenepoela in zdaj za skupno z mladim Belgijcem zaostaja že skoraj minuto. Etapna zmaga se nasmiha 22-letnemu španskemu kolesarju moštva Ineos Grenadiers Carlosu Rodriguezu, ki ohranja pol minute prednosti pred zasledovalci. Etapa se končuje v dežju.

7 km do cilja – Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) ima 35 sekund prednosti pred skupino z Remcom Evenepoelom in 1:07 pred glavnino z Rogličem. Zaključek etape je v strm klanec.

🔥 Azken 3 kilometroak mutilak‼️ Animo, gutxi falta dela.



💥 Entramos en los últimos 3 kilómetros, y no puede estar más emocionante la etapa ‼️



✍️ @gregariosdelujo#Itzulia pic.twitter.com/4WgijWOxlT — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 8, 2022

16 km do cilja – Remco Evenepol (Quick Step alpha Vinly) je skočil iz skupine favoritov, z njim so še Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Enric Mas (Movistar), Ion Izaggirre (Cofidis), Aleksander Vlasov (Bora - hansgrohe), tam pa je tudi Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Pred skupino z Rogličem imajo pol minute prednosti. V ospredju je Marcu Solerju zmanjkalo moči, Carlos Rodriguez pa se je odpeljal v vodstvo.

KONTUZ MUGIMENDU HONEKIN!



OJO CON ESTE CORTE QUE PUEDE PONER LA ITZULIA PATAS ARRIBA!!



🏆 GP @BancoSabadell



MORE INFO 👉 https://t.co/tm6yIyQeiO#Itzulia pic.twitter.com/qEGLE0DMbV — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 8, 2022

19 km do cilja – Kolesarji začenjajo zadnji klanec dneva, vodilna Španca imata že dve minuti prednosti pred glavnino.

👏 150km eginda, helmugara iritsi baino lehen Karabieta igo behar da. 6.7 km ditu lehen aldapa gogor batekin.



😁 Por último, pero no menos importante, llega el puerto de Karabieta con un desnivel de 377 metros.



✍️ @gregariosdelujo



❤ @euskolabel#Itzulia pic.twitter.com/VL2f3lAnCq — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 8, 2022

25 km do cilja – Kolesarji se približujejo zadnjemu kategoriziranemu klancu dneva Karabieti (II. kategorija), vodilna Španca izgubljata prednost, ta zdaj znaša le še dobre tri minute.

34 km do cilja – Na čelu glavnine so se pojavili tudi kolesarji Bahrain Victoriousa in Bore-hansgrohe, Samitier in Elissonde sta bila ujeta, Soler in Rodriguez pa še vztrajata s 3:37 prednosti. A ta se počasi in vztrajno topi.

39 km do cilja – Marc Soler (UAE Emirates) bolj ali manj sam gara v vodstvu, Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) se ga drži, dvojica pa ima na predzadnjem, nekategoriziranem vzponu etape 2:33 prednosti pred Samitierjem in Elissondejem ter 3:40 pred glavnino. Na čelu te so še vedno kolesarji Jumbo-Visme in Quick Stepa.

49 km do cilja – Kolesarji se vzpenjajo na Mallabio, vodilna Soler in Rodriguez 1:40 pred Elissondejem in Samitierjem ter 3:50 pred glavnino.

58 km do cilja – Do vrha vzpona Trabakua sta se Soler in Rodriguez otresla še Kennyja Elissonda, Kussa je ujela glavnina, ki zdaj vozi 3:12 za vodilnima Špancema. Na čelu glavnine se izmenjujejo kolesarji Jumbo-Visme in Quick Step Alpha Vinyla.

60 km do cilja – po odstopu Hamiltona zdaj vodi trojica Soler, Rodriguez, Elissonde, ima kakšne pol minute prednosti pred Kussom in Samitierjem ter dobre tri minute pred glavnino z Rogličem. V virtualnem skupnem seštevku dirke je v rumenem Soler z 1:44 prednosti pred Rogličem. Jumbo-Visma diktira tempo v glavnini.

68 km do cilja – Avstralec Lucas Hamilton (BikeExchange Jayco) je naredil napako na enem od ovinkov, vanj pripeljal prehitro in poletel prek zaščitne ograde v globel ob cesti. Ni videti, da bi se poškodoval, je pa potreboval kar nekaj časa in pomoči, da je splezal nazaj na cesto. Dirke ne more nadaljevati.

⚠️ @lucashamilton8 lasterketa buruan zegoela erori egin da. Txirrindularia ondo dago.



‼️ Uno de los ciclistas que completaba el grupo de cabeza se ha caído. @lucashamilton8 del equipo @GreenEDGEteam



🏆 @BancoSabadell



🎥 @eitbkirolak #Itzulia pic.twitter.com/Lwqld5mnQR — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 8, 2022

70 km do cilja – Na vzponu na Gontzagaraigana so se Soler, Samitier, Hamilton in Elissonde nekoliko odlepili Kussu in Rodriguezu, medtem je Bilbao povsem obupal in ga je glavnina že ujela. V virtualni rumeni majici je zdaj Marc Soler (UAE Emirates). Vodilni imajo 2:25 prednosti pred glavnino. V tej tempo narekujeta moštvi Jumbo-Visma in Quick Step Alpha Vinyl.

73 km do cilja – Grdo je padel Rogličev moštveni kolega pri Jumbo-Vismi, mladi Nizozemec Milan Vader. Nekaj kolesarjev se je znašlo na tleh, najhuje jo je skupil prav Vadeer, ki je odstopil z dirke.

⚠️ Hainbat txirrindulari erori dira. Milan Vaderrek golpe handia hartu du.



‼️ Caída de varios ciclistas. El ciclista del @JumboVismaRoad @MilanVader1 ha sido el peor parado.



🏆 GP @BancoSabadell



🎥 @eitbkirolak #Itzulia pic.twitter.com/CYUpRHWTsv — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 8, 2022

79 km do cilja – Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) popušča in je izgubil stik z ubežniki, ki pa je kljub zaostanku 22 sekund še vedno virtualno vodilni. Marc Soler (UAE Team Emirates) je drugi, Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki za ubežniki zaostaja 1:23, tretji.

98 km do cilja –V begu sedmerica kolesarjev – Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Pello Bilbao (Bahrain - Victorious), Marc Soler (UAE Team Emirates), Sergio Samitier (Movistar Team), Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers), Lucas Hamilton (Team BikeExchange - Jayco) in Kenny Elissonde (Trek - Segafredo). Pred glavnino imajo 1:25 prednosti, kar pomeni, da je Primož Roglič virtualno izgubil rumeno majico vodilnega. Ta je v lasti sredinega junaka Bilbaa, ki je pred današnjim dnem v skupnem seštevku zaostajal 19 sekund. Virtualno je zdaj drugi Soler, Roglič je tretji.

114 km do cilja – Ubežnika sta ujeta.

119 km do cilja – Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) in Dries Devenysns (Quick-Step Alpha Vinyl Team) sta odskočila in imata 38 sekund prednosti pred glavnino. V ozadju so štirje kolesarji, ki želijo ujeti priključek z njima.

134 km do cilja – Jan Polanc (UAE Emirates) je bil najhitrejši na prvem gorskem cilju v današnji etapi. Na Paresi, ki je imel predznak II. kategorije, je prikolesaril pred Cristianom Rodriguezom. V skupnem seštevku v boju za majico za najboljšega hribolazca je zdaj Jan na drugem mestu in za Rodriguezom zaostaja 14 točk.

13.24 – V peti etapi Dirke po Baskiji lahko pričakujemo zanimivo dogajanje, zlasti v zaključku, ko se bodo kolesarji približevali cilju v Mallabii. Trasa se bo namreč takrat vzpenjala in verjeten je spopad kandidatov za skupno zmago. V majici vodilnega je še naprej Primož Roglič (Jumbo-Visma).