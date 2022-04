Martinezu etapa, Roglič ostaja v rumenem

Razgibano etapo s štirimi kategoriziranimi vzponi, dolgo 1885,6 kilometra, je v sprintu dobil Kolumbijec Daniel Martinez (Ineos Granadiers), ki se je v skupnem seštevku prebil na tretje mesto, Rogliču se je po zaslugi bonifikacij približal na 11 sekund, pred Slovencem pa sta bila še Francoz Julian Alaphilippe, nosilec zelene majice za najboljšega po točkah, in Italijan Diego Ulissi.

Slednji je imel veliko pomoč svoje ekipe UAE Emirates, tudi Jana Polanca, ki je poskrbela, da je skupina kilometer pred ciljem ujela zadnjega od skupine 14 ubežnikov Victorja Lafaya, kot pomočnik in na zadnjem vzponu za trenutek tudi kot napadalec je bil zelo opazen tudi Domen Novak. Tako kot Polanc sta v zadnjem kilometru popustila, prvi je z zaostankom 33 sekund zasedel 35., drugi pa z zaostankom 55 sekund 39. mesto.

Daniel Martinez je bil najmočnejši v ciljnem šprintu. Foto: Guliverimage Pred tem so v zadnjem delu etape številni kolesarji poskušali napasti Rogliča, a Martinezu, Alaphilipu, Enricu Masu, Perru Latouru na zadnjem vzponu Slovenca ni uspelo zlomiti, enako velja tudi za Evenepoela na spustu, čeprav Zasavec pri vseh teh napadih ni imel prave pomoči. Na večino napadov je ubranil sam, pri zadnjih dveh pa mu je pomagal Jonas Vingegaard. Preostali člani nizozemske ekipe so se iztrošili pri lovljenju ubežnikov, najbrž tudi Rogličev najbolj zvesti pomočnik na Touru Američan s slovenskimi koreninami Sepp Kuss, ki zaenkrat ne kaže najboljše forme.

"Zaključek je bil zahteven, ob sebi sem imel kakovostne kolesarje, kot je Alaphilippe. A počutil sem se dobro, imel sem dobre noge. Ko sem 200 metrov pred ciljem videl, da nihče ni začel s šprintom, sem začel sam. Dobro se je izšlo," je po etapni zmagi dejal Martinez.

Do konca dirke sta še dve zahtevni etapi z zaključnim vzponom.

Dirka po Baskiji, 4. etapa, 184,9 km

Vrstni red 4. etape

1. Daniel Martinez (Kol) Ineos Grenadiers 4:15:23

2. Julian Alaphilippe (Fra) QuickStep-AlphaVinyl

3. Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates

4. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma

5. Pello Bilbao (Špa) Bahrain Victorious

6. Orluis Aular Caja (Kol) Rural-Seguros RGA

7. Ruben Guerreiro (Por) EF Education-EasyPost

8. Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ

9. Aleksandr Vlasov (Rus) Bora-Hansgrohe

10. Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo - vsi isti čas

...

35. Jan Polanc (UAE Emirates) +0:33

39. Domen Novak (Bahrain Victorious) +0:55

Vrstni red v seštevku dirke

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma) 14:05:10

2. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) 0:05

3. Daniel Felipe Martinez (INEOS Grenadiers) 0:11

4. Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe) 0:14

5. Adam Yates (INEOS Grenadiers) 0:18



Cilj: Lafay je ujet, po ciljnem šprintu je kot prvi v cilj prišel Daniel Martinez, kot četrti je ciljno črto prečkal Primož Roglič, ki je zadržal rumeno majico.

2 km do cilja - Lafay ima pred glavnino le še 15 sekund prednosti.

10 km do cilja - Victor Lafay 10 km do cilja ohranja prednost 50 sekund, glavnina z Rogličem zaostaja minuto.

16 km do cilja - Kolesarji so že prečkali zadnji vzpon, pred njimi je le še 16 kilometrov, v najboljšem položaju pa Victor Lafay s 50 sekundami prednosti.

20 km do cilja - Lafay je pred vzponom na Vivero povečal prednost na 44 sekund, glavnina z Rogličem zaostaja minuto in pol. Jonas Vingegaard, Julian Alaphilippe in Dani Martinez so skočili iz glavnine in imajo pet sekund prednosti.

23 km do cilja - Victor Lafay poskuša s pobegom, 23 kilometrov pred koncem ima pet sekund prednosti, skupina z rumeno majico - Rogličem zaostaja 1:15.

31 km do cilja - Vodilna skupina, v kateri so Davido Formolo, Mauri Vansevenant, Mikel Iturria, Bruno Armirail, Geraint Thomas, Victor Lafay in Ruben Guerreiro, ima pred zasledovalci 39 sekund prednosti. Glavnina s Primožem Rogličem zaostaja 2:39. Roglič ostaja v rumenem, a Armirail za virtualno rumeno majico zaostaja le šest sekund.

40 km do cilja - Pred kolesarji je nov vzpon na Alto de Urruztimendi, gre za kratek, a strm vzpon (1,9 kilometra, 11 %). 37,5 km do cilja - Ruben Guerreiro (EF-EasyPost), Geraint Thomas (Ineos) in Victor Lafay so ujeli Grmayja, pred deveterico imajo 39 sekund prednosti, skupina z Rogličem, ki drži rumeno majico, zaostaja 1:33.

42 km do cilja - Etiopijec Tsgabu Grmay je še povečal prednost, trenutno ima 55 sekund prednosti pred zasledovalci, skupina z Rogličem zaostajajo 2:56, tako da je Kisovčan spet v rumenem.

50 km do cilja - Etiopijec Tsgabu Grmay je pospešil in ima 33 sekund prednosti pred deseterico, s katero je dlje časa kolesaril v ubežni skupini. Skupina s Primožem Rogličem za Grmayjem zaostaja 3:30, virtualna rumena majica je tako še vedno v lasti Cristiana Rodrigueza. V skupini z Rogličem na čelu tempo narekuje njegova ekipa Jumbo-Visma.

58km do cilja - Prvi je gorski cilj prečkal Španec Cristian Rodriguez in v točkovanju gorskih ciljev še povečal prednost. Danes je osvojil 6 točk in je trenutno pri 23, z 12 točkami je drugi njegov rojak Ibon Ruiz. Rodriguez ostaja v virtualni rumeni majici.

60km do cilja - Kolesarji se spopadajo z devetkilometrskim vzponom na Jata, ubežna skupina, ki ji Felix Grossschartner ne zmore slediti več, drži 2:50 prednosti pred Rogličem. Ta je virtualno izgubil rumeno majico. Še naprej je virtualno v njej Rodriguez, ki je pred začetkom etape za slovenskim asom zaostajal 2:12.

84 km do cilja - Prednost večje skupine ubežnikov se je še povečala, dobrih 84 kilometrov do cilja znaša 3:18. Virtualno rumeno majico še naprej drži Rodriguez, ki ima zdaj pred virtualno tretjim Rogličem minuto prednosti. Pred Rogličem ostaja tudi Armirail (Groupama - FDJ).

112 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 2:55. Primož Roglič (Jumbo-Visma) je virtualno tako izgubil rumeno majico. V njej je trenutno Cristian Rodriguez (Total Energies), ki je pred etapo za našim šampionom zaostajal 2:12. Pred njim je virtualno zdaj tudi Bruno Armirail (Groupama - FDJ).

141 km do cilja - Za zdaj še nič pretresljivega na trasi. V ospredju je 14 kolesarjev (Davide Formolo, Mauri Vansevenant, Oscar Rodriguez, Geraint Thomas, Ruben Fernandez, Victor Lafay, Felix Großschartner, Tsgabu Grmay, Cristian Rodriguez, Mark Donovan, Jefferson Alveiro Cepeda, Bruno Armirail, Mikel Itturia in Ruben Guerreiro), ki pa nimajo pretirane prednosti pred rumeno majico Primoža Rogliča. Ta znaša 1:25. Kmalu se bodo začel hribovit del današnjega dne. Kolesarji so na polovici dirke. V prejšnjih treh dneh so opravili 441 kilometrov. V skupnem seštevku je najbližje Rogliču Rodriguez, ki ima 2:12 zaostanka.

12.51 – kolesarji so se podali na 184,9 kilometra dolgo pot. V rumeni majici vodilnega je Primoža Roglič (Jumbo-Visma), ki ima pred najbližjim zasledovalcem Remcom Evenepoelom (Quick-Step Alpha Vinyl Team) prednost petih sekund. Tretji Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) zaostaja 14 sekund. Pred kolesarji je razgibana trasa, vendar naj ne bi bilo tako zahtevna kot sredina.

Skupni vrstni red:

1. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 9;49:47

2. Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team +0:05

3. Aleksandr Vlasov (Rus) Bora-Hansgrohe +0:14

4. Adam Yates (VBr) Ineos Grenadiers +0:18

5. Pello Bilbao (Špa) Team Bahrain Victorious +0:19

6. Jonas Vingegaard (Dan) Jumbo-Visma isti čas

...

67. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates +11:23

101. Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious +20:03