Špancu etapa, Primož Roglič brez težav zadržal skupno vodstvo

Tretjo, zahtevno etapo dirke po Baskiji je v sprintu 13-članske skupinice favoritov za končno zmago dobil kolesar ekipe Bahrain - Victorious, Španec Pello Bilbao, ki je v zaključku presenetljivo ugnal zmagovalca druge etape, dvakratnega zaporednega svetovnega prvaka, Francoza Juliana Alaphilippa. V skupini je bil tudi vodilni Primož Roglič. Zasavec se v sprintu ni trošil in podal v boj za bonifikacijske sekunde, zasedel je sedmo mesto, poleg Bilbaa in Alaphilippa so bili boljši od njega še Rus Aleksander Vlasov, Francoz David Gaudu, Španec Enric Mas ter Francoz Pierre Latour. V zaključku je defekt zagodel Adamu Yatesu, ki pa mu jo je smola zagodla znotraj zadnjega kilometra, zato se mu je priznal čas zmagovalca.

Roglič (Jumbo-Visma) tudi po tretji etapi ostaja vodilni kolesar Dirke po Baskiji. V skupnem seštevku ima še naprej prednost petih sekund pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Quick-Step Alpha Vinyl Team), naslednji konkurent Vlasov (Bora–Hansgrohe) pa za skupno zmago zaostaja 14 sekund. Še štiri več zaostaja Yates (Ineos Grenadiers).

Eden od junakov etape je bil tudi Jan Polanc (UAE Emirates). Že na prvih vzponih je napadel, imel skupaj še z dvema tekmovalcema, Kanadčanom Hugom Houleom in Špancem Cristianom Rodriguezom, štiri minute prednosti pred glavnino, dobil dva vmesna sprinta, bil skoraj 100 kilometrov etape v virtualnem vodstvu skupnega seštevka, a v zadnjem delu 181,7 kilometra dolge preizkušnje približno 40 kilometrov pred ciljem v gorski verigi Sierra Salvada vendarle omagal in na koncu zaostal za najboljšimi. Z zaostankom desetih minut in 55 sekund je zasedel 75. mesto (tretji slovenski predstavnik Domen Novak je v cilj prišel za njim), se pa je v boju za pikčasto majico za najboljšega na vmesnih ciljih prebil na četrto mesto.

Jan Polanc je odločno zastavil na 3. etapi Dirke po Baskiji. Foto: Guliverimage

V tej razvrstitvi je vodstvo prevzel Rodriguez, ki je bil v begu skupaj s Polancem, a v njem zdržal še dobrih deset kilometrov dlje, s samostojno vožnjo pa nabiral točke. A da bi sam prišel do cilja, mu najboljši niso dopustili. Med njimi so imeli tokrat glavno besedo tekmovalci ekipe Ineos-Grenadiers. Po zaslugi Gerainta Thomasa in Taa Geoghegana Harta so narekovali ritem, utrujali tekmece in pripravljali napad. Z njim je nekajkrat poskušal Adam Yates in tudi Daniel Martinez, a glavnih tekmecev niso zlomili. Roglič jim je ob občasni pomoči Jonasa Vingegaarda sledil, tako da bo tudi v četrti etapi nosil rumeno majico.

Četrta etapa bo spet razgibana, a se tako kot današnja in za razliko od zadnjih dveh ne bo končala z vzponom, tako da tekmovalci v njej najbrž še ne bodo napadali na vse ali nič.

Potek 3. etape:

Zmagovalca tretje etape je odločil sprint, v katerem je bil najmočnejši Pello Bilbao (Team Bahrain Victorious). Za ekipo Team Bahrain Victorious je to prva etapna zmaga v zgodovini Dirke po Baskiji.

Drugo mesto je osvojil včerajšnji zmagovalec Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl Team), tretji pa je bil Aleksandr Vlasov (Bora–Hansgrohe). Primož Roglič (Jumbo-Visma) je etapo končal na sedmem mestu v času zmagovalca in ostaja v rumeni majici vodilnega.

1 km do cilja: na čelu vodilne skupine je Remco Evenepoel, ki bo napadel etapno zmago.

5 km do cilja: kolesarji so prestali še zadnji manjši vzpon v etapi. Spet je s skokom poskusil Pello Bilbao, a je bil tudi ta poskus neuspešen. Primož Roglič se še naprej suvereno drži v ospredju vodilne skupine, odlično delo opravlja tudi njegov pomočnik Vingegaard. V vodilni skupini je še 14 kolesarjev.

9 km do cilja: zdaj je skočil Aleksandr Vlasov, a je svoje delo spet odlično opravil Rogličev moštveni kolega Vingegaard, ki je izničil poskus Rusa.

10 km do cilja: Evenepoel še naprej narekuje ritem v vodilni skupini s 16 kolesarji, Roglič ima za zdaj dogajanje še povsem pod nadzorom.

15 km do cilja: Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) je še drugič poskusil z napadom, a se je hitro za njim pognal Rogličev moštveni kolega Jonas Vingegaard. Evenepoel zdaj narekuje ritem v vodilni skupini.

18,5 do cilja: kolesarji v prvi skupini so ujeli ubežnika Cristiana Rodrigueza. S skokom je poskusil Remco Evenepoel, ki v seštevku dirke za Primožem Rogličem zaostaja le pet sekund, a so preostali kolesarji na njegov napad hitro odgovorili. V vodilni skupini je zdaj 17 kolesarjev.

23,4 km do cilja: kolesarji se že spuščajo z vzpona na Ozeko. Na čelo zasledovalne skupine se je postavil Pello Bilbao, ki je razbil zasledovalno skupino. Prva skupina, v kateri je približno 15 kolesarjev, tudi Primož Roglič, ima za vodilnim Rodriguezom le še dobrih 10 sekund zaostanka. Druga skupina, v kateri je med drugim tudi Rigoberto Uran, zaostaja še deset sekund več.

25,7 km do cilja: kolesarji so na poti na drugi vzpon na Ozeko. Iz glavnine je skočil nosilec zelene majice Adam Yates (Ineos Grenadiers), ki je nekoliko razpotegnil glavnino. V ospredju je še vedno tudi Primož Roglič. Ubežnik Rodriguez ima pred glavnino le še 40 sekund prednosti.

Leteči cilj na Ozeki je kot prvi prečkal Rodriguez, ki je prejel 6 točk, 4 si je prislužil Adam Yates, 2 Jonas Vingegaard, 1 pa Enric Mas. Rodriguez bo po današnji etapi oblekel pikčasto majico kot najboljši hribolazec dirke.

31 km do cilja: kolesarji so prečkali leteči cilj na zahtevnem vzponu na Opelloro. Prednost Rodrigueza, ki je na letečem cilju zaslužil tri točke v boju za pikčasto majico, se v zadnjih kilometrih hitro topi, zdaj znaša še dobri dve minuti.

39 km do cilja: za kolesarji je že več kot 142 kilometrov etape. V vodstvu je še naprej Rodriguez (TotalEnergies), ki še povečuje prednost pred zasledovalci. Polanca je medtem ujela glavnina, v kateri vozi tudi Primož Roglič. Njihov zaostanek znaša štiri minute. Kolesarje zdaj še drugič v etapi čakata vzpona III. in II. kategorije. Najprej na Opelloro (1,1 km – 13,1-odstotni naklon) in na Ozeko (3,6 km – 7,3-odstotni naklon).

50 km do cilja: Rodriguez (TotalEnergies) še naprej vozi v svojem ritmu, Polanc zdaj za njim zaostaja že 1:42, glavnina pa 2:23. Polanc je s tem tudi že izgubil virtualno majico vodilnega, ki zdaj pripada Rodriguezu. Kolesarji so prečkali tudi leteči cilj Arrespalditza, Rodriguez je zaslužil 10 točk in 3 bonifikacijske sekunde, Polanc 6 točk in dve bonifikacijski sekundi, Jonas Vingegaard pa 4 točke in 1 bonifikacijsko sekundo.

58 km do cilja: Rodriguez je kot prvi prečkal leteči cilj na Ozeki in osvojil šest točk, Polanc si je prislužil štiri točke, Houle dve, Thomas pa eno. Medtem zaostanek Polanca za vodilnim kolesarjem znaša 15 sekund, Houla je ujela glavnina, kjer še vedno ritem narekujejo kolesarji Ineosa. Glavnina zdaj zaostaja 1.52.

62 km do cilja: Polanc je na vzponu na Ozeko popustil, Rodriguez pa se je sam odpeljal naprej. Zaostanek Polanca je hitro skočil na 15 sekund, Houle vodilnim kolesarjem zaostaja 24 sekund, zaostanek glavnine pa znaša še 1.39.

68 km do cilja: Polanc in Rodriguez sta se začela vzpenjati na Opelloro, medtem ko je Kanadčan Houle popustil in ni zdržal njunega ritma. V ozadju kolesarji Ineos Grenadiers z Geraintom Tomasom na čelu navijajo ritem. Prednost ubežnikov se počasi tali. Znaša le še dve minuti.

73 km do cilja: kolesarji se približujejo vzponu na Opelloro. Prednost ubežne skupine, v kateri je še vedno Polanc, počasi pada in zdaj znaša manj kot 3 minute.

88 km do cilja: ubežniki so prečkali leteči cilj. Prvi se je čez črto zapeljal Polanc in osvojil 10 točk in tri bonifikacijske sekunde. Rodriguez je dobil šest točk in dve sekundi bonifikacije, Houle pa štiri točke in eno bonifikacijsko sekundo. Še 20 kilometrov je do gorskega cilja III. kategorije (Opellora 1,1 km – 13,1-odstotni naklon). Ubežna trojica ima tri minute prednosti.

100 km do cilja: stanje je nespremenjeno, ubežna trojica s Polancem na čelu vztraja na čelu dirke. Polančev moštveni kolega George Bennett se je zaradi bronhitisa predčasno poslovil z dirke.

123 km do cilja: prednost ubežne trojice (Polanc, Houle in Cristian) je narasla na slabe štiri minute.



131 km do cilja: Polanc je virtualno v vodstvu Dirke po Baskiji! Ubežnikoma, ki imata pred glavnino že skoraj tri minute prednosti, se je pridružil Španec Rodriguez Cristián (TotalEnergies). Polanc je majico vodilnega nazadnje nosil leta 2019 na Dirki po Italiji.



140 km do cilja: Jan Polanc (UAE Emirates) in Hugo Houle (Israel - Premier Tech) sta se izstrelila iz glavnine in imata nekaj več kot pol minute prednosti.



155 km do cilja: pet kolesarjev se skuša odlepiti od glavnine, a niso preveč uspešni. Gre za naslednje kolesarje: Alan Jousseaume (TotalEnergies), Theo Delacroix (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Martijn Tusveld (Team DSM), Alexander Cataford (Israel - Premier Tech) in Gotzon Martin (Euskaltel - Euskadi).

kolesarji so na 22. kilometru dosegli prvi gorski cilj današnje etape. Vrh Altube (4,5 km, 5,7-odstotni naklon) je prvi prečkal(Jumbo-Visma), ki je v seštevku najboljših hribolazcev pridobil tri točke. Dve je vknjižil(Quick-Step Alpha Vinyl Team), eno pa včerajšnji nesrečnik Ibon Ruiz (Kern Pharma), ki danes nosi pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih in ostaja v vodstvu te razvrstitve.glavnina je spet skupaj, beg je končan.beg Polanca je nevtraliziran, sta si pa nekaj prednosti ustvarila(Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) in(Lotto Soudal).prazna pnevmatika za Rafala Majko (UAE Emirates).(UAE Emirates) poskuša z begom.začetek 3. etape Dirke po Baskiji. Trasa od Laudia, kjer je lani zmagal, do Amurrija je dolga 180 kilometrov. Čeprav sta uvodna in zaključna kraja na nadmorski višini 140 oziroma 221 metrov, bo trasa zelo razgibana in gre navkreber že od samega začetka. Kategoriziranih bo pet klancev in nobeden od teh ne bo dolg, a se bodo kolesarji praktično vseskozi peljali navkreber in nato spuščali. Ravninskih odsekov ni veliko, zato lahko pričakujemo dinamično dogajanje.