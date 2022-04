Triindvajsetletni Ibon Ruiz je največji osmoljenec 2. etape Dirke po Baskiji, kjer v skupnem seštevku vodi Primož Roglič. Kolesar iz Baskije je kar 200 kilometrov vztrajal na čelu dirke, a ga je glavnina dohitela in prehitela 400 metrov pred ciljno črto. Kolesar je bil, razumljivo, povsem iztrošen in razočaran.

Triindvajsetletni španski kolesar Ibon Ruiz, član prokontinentalne ekipe Kern Pharma, je bil včeraj na Dirki po Baskiji na pragu največjega uspeha v karieri. Kar 200 kilometrov je vozil na čelu dirke, najprej s še tremi ubežniki, zadnjih 12 kilometrov pa celo sam, a ga je 400 metrov pred ciljem ulovila in pogoltnila glavnina.

#Itzulia: ¡Qué poco ha faltado!

💪🏼Lo dio todo @RuizIbon para hacerse con el triunfo, pero no pudo ser

💨El pelotón le dio caza en los últimos metros de la jornada

💚¡Increíble actuación del farmacéutico!

🏆Victoria para Alaphilippe (QST) pic.twitter.com/taHCV1b9qb — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) April 5, 2022

Namesto na prvem je mladi kolesar pristal na 139. mestu. Za tolažbo je bil razglašen za najbolj borbenega kolesarja na etapi, prevzel pa je tudi vodstvo v razvrstitvi najboljših hribolazcev.

Ko je zmaga na dosegu roke

"Počutim sem povsem brez moči, ko vidim, da je bila zmaga povsem na dosegu roke, potem pa mi je ni uspelo doseči," je bil globoko razočaran v cilju 2. etape med Leitzo in Viano, ki jo je po izjemno kooperativni vožnji Remca Evenepoela dobil njegov moštveni kolega pri ekipi Quick Step-AlphaVinyl, svetovni prvak Julian Alaphilippe.

"Zmaga bi bila nekaj izjemnega zame in za mojo ekipo Kern Pharma," je v cilju razlagal Ruiz. Sprva ni verjel, da bi beg, sestavljali so ga štirje španski kolesarji iz prokontinentalnih ekip, ki bržkone niso imeli resnih ambicij po zmagi, so pa s svojim nastopom v neposrednem prenosu opozorili na svoje sponzorje, lahko uspel, a bolj ko so kilometri minevali, na koncu se je znašel sam na čelu karavane, bolj je verjel v zmago.

Ker je bil cilj 207,6 kilometra dolge etape v Viani le 60 kilometrov oddaljen od njegovega domačega kraja, bi bila zmaga še toliko bolj fantastična.

A sam proti glavnini, ki je proti koncu vse bolj pritiskala na plin, ni imel nobenih možnosti. Ko so ga kilometer pred ciljem kolesarji že imeli na očeh, je bilo jasno, da je pravljice konec. Zdržal je še 600 metrov, nato pa ga je 400 metrov pred ciljno črto glavnina pogoltnila in porušila sanje o prvi profesionalni zmagi.

"Spomnil sem se na ekipo, na svojo družino, partnerico in baskovske navijače," je o svojih občutkih razpredal Ruiz. "Danes je bilo ogromno čustev in truda. Zadovoljen sem s svojo predstavo in pikčasto majico najboljšega hribolazca," je dejal.

Če bi Ruiz zmagal, bi to bila prva zmaga na dirkah svetovne serije za ekipo Kern Pharma, ki je lani iz kontinentalne ekipe napredovala v prokontinentalno, pridobila pa je tudi posebno povabilo za letošnjo Dirko po Španiji, kjer bo bržkone nastopil tudi Tadej Pogačar.

Na Dirki po Baskiji tudi po drugi etapi vodi Primož Roglič (Jumbo-Visma). Pred prvim zasledovalcem, Belgijcem Evenepoelom, ima šest sekund prednosti, ki jih je pridobil v kronometru.