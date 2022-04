Roglič "zažgal" dirko, to pa je najbolje izkoristil Kolumbijec Martinez

Na kraljevski zadnji etapi, v kateri so morali kolesarji premagati 3854 višinskih metrov, je bilo pričakovati napade na vodilnega Remca Evenepoela in prav to se je tudi zgodilo. A šele na najzahtevnejšem vzponu dneva, Krebelin, kjer je kakšnih 40 kilometrov pred ciljem odločilni napad pripravil prav Primož Roglič, ki je v soboto izgubil skupno vodstvo na dirki. Danes je delal za moštvenega kolega Jonasa Vingegaarda, taktika je zadostovala za izločitev Evenepoela, a se Danec ni uspel otresti tudi najresnejših tekmecev za skupno zmago. Predvsem Kolumbijca Daniela Martineza, ki je pred etapo v skupnem seštevku za vodilnim zaostajal le dve sekundi.

V cilj je skupina z Martinezom, Vingegaardom, pa razpoloženim Rusom Aleksandrom Vlasovom (Bora Hansgrohe) ter Špancema Marcom Solerjem (UAE Emirates) in Ionom Izagirrejem (Cofidis) prišla z dovoljšno prednostjo, da se je skupne zmage na dirki z enajstimi sekundami prednosti veselil Martinez, drugo mesto pa je po etapni zmagi, njegovi 16. med profesionalci, veselil domačin Izagirre. Vlasov je dirko končal na tretjem mestu, Evenepoel pa se je moral zadovoljiti s četrtim.

Roglič je po opravljenem delu za ekipo popustil in v cilj prišel na 11. mestu, 2:13 za zmagovalcem etape, v skupnem seštevku pa je dirko, na kateri je sicer zmagal že v letih 2018 in 2021, končal na osmem mestu, več kot tri minute za zmagovalcem.

Dirka po Baskiji, potek 6. etape:

Cilj - Etapna zmaga za Iona Izagirreja, skupna pa za Daniela Martineza!

🤩 VENCE EN ARRATE EN UNA JORNADA HISTÓRICA .



QUÉ HICISTE ION!!!



Zelako etapa! Zorionak Ion!!!!



🥇 @TotalEnergiesES



🏆 GP @BancoSabadell



MORE INFO 👉 https://t.co/tm6yIyQeiO#Itzulia pic.twitter.com/rvVkx3P7KE — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 9, 2022

Končni vrstni red na dirki:

1. Daniel Martinez (Kol) Ineos Grenadiers 21;59:36

2. Ion Izagirre (Špa) Cofidis + 0:11

3. Aleksandr Vlasov (Rus) Bora – Hansgrohe 0:16

4. Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl 0:21

5. Pello Bilbao (Špa) Bahrain-Victorious 0:32

6. Jonas Vingegaard (Dan) Jumbo-Visma 0:32

7. Marc Soler (Špa) UAE Emirates 1:26

8. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 3:18

2,5 km do cilja – Martinez, Vingegaard, Soler, Vlasov in Izagirre, ki se je po padcu hitro pobral in ujel vodilno skupino, grizejo v klanec, Evenepoel zaostaja 34 sekund.

3,7 km do cilja – Ion Izagirre je trčil v Vingegaarda in padel, Vlasov je pospešil in z Martinezom, Solerjem in Vingegaardom prehitel Formola.

4 km do cilja – Formolo je na koncu z močmi, naglo se mu približujejo Martinez, Vingegaard, Soler, Izagirre in Vlasov, Bilbao zaostaja za to skupino, prav tako Evenepoel in to že skoraj pol minute.

5 km do cilja – Formolo vodi s 40 sekundami, napadajo Lopez, Izagirre, Vlasov in Vingegaard. Remco Evenepoel je spet v težavah, izgublja čas in skupno vodstvo.

7 km do cilja – Davide Formolo (UAE Emirates) se je spet odpeljal v vodstvo, ima nekaj sekund prednosti pred Vingegaardom, Bilbaom, Evenepoelom, Martinezom, Solerjem, Izagirrejem, Vlasovom in Mäderjem, ki je ušel Rogliču, Gallu in Lopezu.

😅 Eskurtsio txiki bat…



👋🏻 Se ha ido pero ha vuelto, menos mal que ha quedado en un susto.



🏆 GP @BancoSabadell



🎥 @eitbkirolak



MORE INFO 👉 https://t.co/EJeYvKwiEK#Itzulia pic.twitter.com/xM54gO8KOS — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 9, 2022

9 km do cilja – Na letečem cilju v Eibarju je Remco Evenepoel pridobil še sekundo prednosti pred Danielom Martinezom.

11 km do cilja – Zdaj so v vodstvu Evenepoel, Vingegaard, Bilbao, Formolo, Soler, Martinez, Izagirre in Vlasov, nekaj zaostanka imajo Roglič, Mäder, Gall in Lopez. Na vrsti je še ciljni vzpon Usartza (I. kat., 4,6 km pri 8,5 %).

15 km do cilja – Skupina z Rogličem in Evenepoelom se je na vratolomnem spusti z Urkaregija vodilnim približala na 10 sekund, mladi Belgijec je spet v vodstvu na dirki.

Izidi gorskega cilja, Urkaregi (III. kat.):

1. Ion Izagirre 3 točke

2. Jonas Vingegaard 2

3. Aleksandr Vlasov 3

Vrstni red v seštevku za pikčasto majico:

1. Cristian Rodriguez 40 točk

2. Davide Formolo 38

3. Nelson Oliveira 22

4. Jan Polanc 13

5. Ibon Ruiz 12

25 km do cilja – Vingegaard, Bilbao, Izagirre in Vlasov so ujeli Formola, zdaj vozijo 25 sekund pred skupino z Rogličem, Evenepoelom, Mäderjem, Spolerjem, Gallom, Lopezom in Danielom Martinezom, ki je na spustu zamenjal skupini. V virtualni rumeni majici je zdaj Pello Bilbao.

28 km do cilja – Fenomenalni Bilbao je na spustu diktiral tako strupen tempo, da je zavedel Enrica Masa, ki je treščil v zaščitno ogrado in se je očitno poškodoval. Španec se v družbi enega od kolegov iz moštva Movistar drži za roko, očitno je v hudih bolečinah. Skupina z Bilbaom, Martinezom in Vingegaardom je zdaj le še 28 sekund za Formolom.

32 km do cilja – Nora vožnja na spustu Španca Pella Bilbaa, ki je že prehitel Evenepoela in se priključil skupini z Martinezom in Vingegaardom. Ta skupina zdaj vozi le še 30 sekund za vodilnim Formolom. Evenepoel je v tem trenutku z Rogličem 50 sekund za vodilnim in je izgubil vodstvo na dirki,. V virtualni rumeni majici je zdaj Daniel Martinez.

36 km do cilja – Formolo vodi 45 sekund pred skupino z Vingegaardom, Solerjem, Masom, Oliveiro, Martinezom, Izagirrejem in Vlasovom, Remco Evenepoel vozi sam dobro minuto za vodilnim, Roglič pa ob Pellu Bilbau, Ginu Mäderju, Michaelu Woodsu, Felixu Gallu, Juanu Lopezu in Rigobertu Uranu dve minuti za vodilnim Italijanom.

39 km do cilja – Vingegaard, Mas, Martinez in Izagirre so ušli Remcu Evenepoelu, ki je ostal sam. Formolo se v dolino spušča z minuto prednosti pred skupino z Vingegaardom. Skupina z Rogličem je malce zaostala, vozi za Evenepoelom.

Izidi gorskega cilja, Kramelin (I. kat.):

1. Davide Formolo 10 točk

2. Nelson Oliveira 8

3. Enric Mas 6

4. Aleksandr Vlasov 4

5. Jonas Vingegaard 2

6. Daniel Martinez 1

40 km do cilja – Rogliču, Masu, Martinezu in Vlasovu so se priključili še Jonas Vingegaard, Marc Soler, Ion Izagirre, Juan Lopez, Rigoberto Uran, Felix Gall in Remco Evenepoel. Skupina se je že odpeljala mimo Gallopina. Se pa Evenepoel vidno muči na strmem klancu. Formolo ima še 1:18 prednosti pred skupino favoritov.

41 km do cilja – Že v začetku klanca Krabelin je iz vodilne skupinice odpadel Gallopin, malo za njim je stik s Formolom izgubil še Oliveira, medtem je iz glavnine napadel Roglič. Formolo vozi dobri dve minuti pred glavnino.

Rogliču so sledili Enric Mas, Daniel Martinez in Aleksandr Vlasov, Remco Evenepoel je zaostal nekaj metrov, njegov pomočnik Julian Alaphilippe pa ne more držati tempa.

45 km do cilja – Vodilna trojica ima dobri dve minuti in pol prednosti pred glavnino, na vrsti pa je vzpon na Krabelin (I. kategorija, 4,1 km pri kar 10,5 % povprečnega naklona). Na čelu glavnine so kolesarji moštva Ineos Grenadiers, ki imajo v Danielu Martinezu kandidata za skupno zmago na dirki, Kolumbijec namreč za Evenepoelom v skupnem seštevku zaostaja pičli dve sekundi.

Primož Roglič bo danes najverjetneje pomočnik moštvenemu kolegu pri Jumbo-Vismi, Dancu Jonasu Vingegaardu, ki v skupnem seštevku zaseda šesto mesto z 29 sekundami zaostanka.

57 km do cilja – Zdaj pred glavnino vztraja le še trojica Formolo, Oliveira in Gallopin z 2:20 prednosti.

Izidi gorskega cilja, Gorla (II. kat.):

1. Davide Formolo 6 točk

2. Nelson Oliveira 4

3. Tony Gallopin 2

4. Geraint Thomas 1

Virtualni vrstni red v boju za pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki:

1. Cristian Rodriguez 40 točk

2. Davide Formolo 28

3. Nelson Oliveira 14

4. Jan Polanc 13

5 . Ibon Ruiz 12

71 km do cilja – Formolo, Oliveira in Gallopin vozijo 1:39 pred Kämno, Cristianom Rodriguezom, Houlejem, Elissondejem in Arrieto, Madrazo in Azparren sta že v glavnini, ki ima 3:49 zaostanka za vodilno trojico. Kolesarji se vzpenjajo na Gorlo. Med favoriti je za zdaj še vse mirno.

78 km do cilja – Iz vodilne skupine je odpadel še Cristian Rodriguez, ki zdaj vozi nekje pred trojico Houle, Elissonde in Arrieta (+ 1:40), za njo sta Kämna in Madrazo, za njima Azparren, pa še malo dlje Grmay in Combaud. Glavnina vozi štiri minute za vodilnimi. Naslednji klanec je Gorla (II. kat., 9,6 km pri 5,6 %).

Izidi gorskega cilja, Azurki (I. kat.):

1. Formolo 10 točk

2. Oliveira 8

3. Gallopin 6

…

88 km do cilja – Azparren za vodilno četverico (Formolo, Oliveira, Rodriguez in Gallopin) zaostaja že več kot minuto, kmalu ga bo ujela skupina s Kämno, Houlejem, Madrazom, Elissondejem in Arrieto (+ 1:50), iz te pa sta izpadla Grmay in Combaud. Kolesarji se vzpenjajo na Azurki (I. kategorija, 5.2 km pri 7,3 % povprečnega naklona), glavnina ima 5:25 zaostanka za vodilnimi. Slovenci Primož Roglič (Jumbo-Visma), Jan Polanc (UAE EMirates) in Domen Novak (Bahrain Victorious) mirno kolesarijo v glavnini.

Izidi gorskega cilja, Endoia (II. kat.):

1. Cristian Rodriguez 6 točk

2. Davide Formolo 4

3. Nelson Oliveira 2

4. Tony Gallopin 2

⚡️ Etapako bigarren mendateari aurre egingo diogu, kasu honetan mendate bikoitza da.



😤 La etapa está siendo dura y para añadirle emoción vamos a afrontar Endoia y Azurki, un doble puerto que en total suma más de 10 Kms.



✍️ @gregariosdelujo



🏆 @BancoSabadell #Itzulia pic.twitter.com/lr1rdK9m6x — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 9, 2022

93 km do cilja – Kolesarji se vzpenjajo na Endoio (II. kategorija), Xabier Mikel Azparren težko drži stik z vodilno četverico, ta ima zdaj 1:50 prednosti pred sedmerico zasledovalcev in 5:55 pred glavnino.

108 km do cilja – Zdaj vodi peterica, Davide Formolo (UAE Emirates), Nelson Oliveira (Movistar), Cristian Rodriguez (TotalEnergies), Tony Gallopin (Trek Segafredo) in Xabier Mikel Azparren (Euskatel Euskadi). 1:40 za njimi so Lennard Kämna (Bora Hansgrohe), Tsgabu Grmay (BikeExchange Jayco), Romain Combaud (DSM), Hugo Houle (Israel Premier Tech), Angel Madrazo (Burgos BH), Kenny Elissonde (Trek Segafredo) in Igor Arrieta (Kern Pharma). Glavnina za vodilno peterico zaostaja že 6:20.

Med ubežniki je v skupni razvrstitvi najvišje uvrščen Španec Cristian Rodriguez (TotalEnergies), ki pa na 35. mestu za vodilnim Evenepoelom zaostaja natanko 12 minut.

117 km do cilja – Formolo, Rodriguez in Gallopin imajo 25 sekund prednosti pred Oliveiro in Azparrenom, 1:10 za vodilnimi pa vozi skupina z Grmayjem, Combaudom, Madrazom, Arrieto ter Nemcem Lennardom Kämno, Kanadčanom Hugom Houlejem in Francozom Kennyjem Elissondejem. Glavnina za vodilno trojico zaostaja 1:40.

127 km do cilja – Glavnini je uspelo uiti manjši skupni, v kateri so Italijan Davide Formolo (UAE Emirates), Francoz Tony Gallopin (Trek Segafredo) ter Španca Cristian Rodriguez (Total Energies) in Xabier Mikel Azparren (Euskatel Euskadi). Lovijo jih še Portugalec Nelson Oliveira, Etiopijec Tsgabu Grmay in Španec Anglel Madrazo. Begu se poskušata priključiti še Francoz Romain Combaud in Španec Igor Arrieta. Kolesarji so že premagali prvi kategoriziran klanec etape, Elkorrieta (III. kategorija).

Izidi gorskega cilja, Elkorrieta:

1. Cristian Rodriguez 3 točke

2. Davide Formolo 2

3. Tony Gallopin 1

135 km do cilja - Takoj po startu so se začeli poskusi pobega.

Foto: zajem zaslona

Start: ob 14.05 so kolesarji začeli z zadnjo etapo 61. Dirke po Baskiji. Rumeno majico vodilnega danes brani Belgijec Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl). Primož Roglič (Jumbo-Visma) je v skupni razvrstitvi osmi, za Evenepoelom zaostaja minuto in pet sekund.