Kakšna neumnost: za las se je izognil katastrofi #video

Belgijski kolesar Tim Merlier se je s spretno in hipno reakcijo za las izognil trčenju nekaj metrov pred ciljno črto belgijske sprinterske klasike Scheldeprijs. Če bi do nesreče prišlo, bi krivdo lahko pripisali zgolj in samo njemu.

Belgijec Tim Merlier, moštveni kolega Mathieuja van der Poela pri ekipi Alpecin-Fenix, se je le tri minute po prihodu v cilj sprinterske klasike Scheldeprijs odločil, da se zapelje proti ekipnemu avtobusu, a kaj ko je za to izbral traso dirke, ki še zdaleč ni bila končana. Še več, proti cilju je v tistem trenutku z visoko hitrostjo priletela skupina devetih kolesarjev, ki je sprintala za 14. mesto.

Merlier, ki je v počasnem ritmu vozil naravnost proti njim, je hitro odreagiral. Sestopil je s kolesa, ga dvignil čez varnostno ograjo in še sam splezal čeznjo. Kljub trezni reakciji je bil Belgijec, ki so ga med nevarnim manevrom ujele kamere, tarča ostrih kritik.

"Kaj takega se ne bi smelo zgoditi," je bil v pogovoru za belgijski portal Sporza jasen nekdanji kolesar José De Cauwer. Sporza še poroča, da je tekmovalna komisija Merlierja za nevarno potezo na še vedno aktivnem prizorišču kaznovala (zgolj) z 200 evri kazni.

Merlier se je za napako opravičil v "zgodbi" na Instagramu:

Svojemu kolesarju so stopili v bran pri ekipi Alpecin-Fenix, kjer so za kolesarski portal Cyclingnews pojasnili, da se je Merlier želel zapeljati do klubskega avtobusa, pri čemer je bil stoodstotno prepričan, da so vsi kolesarji že prečkali ciljno črto.

Zmaga za nekdanjega sotekmovalca Tadeja Pogačarja

Dirko je dobil Norvežan Alexander Kristoff (Intermache-Wanty), ki je zadnjih sedem kilometrov dirkal sam in tudi v cilj pripeljal solo, s 24 sekundami prednosti pred Nizozemcem Dannyjem van Popplom in 26 pred Avstralcem Samom Welsfordom. To je bila njegova druga zmaga na tej belgijski klasiki. Leta 2015 je tekmece strl v sprintu. To je bila 83. zmaga v karieri in druga v sezoni za nekdanjega sotekmovalca Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates.

Norvežan Alexander Kristoff je še drugič v karieri dobil belgijsko sprintersko klasiko Scheldenprijs. Foto: Guliverimage

Merlier, ki je bil del osemčlanske zasledovalne skupine je ciljno črto prečkal skupaj s sotekmovalcem Jasperjem Philipsenom, s katerim sta zasedla osmo oz. deveto mesto.