Merlieru prva etapa dirke Pariz - Nica

Etapa je sicer imela tri kategorizirane vzpone tretje kategorije, a so bili ti prelahki in prekratki, da bi naredili selekcijo. Napadov je bilo nekaj, z njim so poskušali Julian Alaphilippe, Josh Tarling, Stefan Küng in lanski zmagovalec Matteo Jorgenson, ki si je priboril štiri bonifikacijske sekunde. Še dve več pa je vknjižil moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates Jhonatan Narvaez, z njimi je trenutno na tretjem mestu v skupnem seštevku.

"Vedno je lepo začeti etapno dirko z zmago, še posebej na tej dirki. Na to smo zelo ponosni," je zmago komentiral Belgijec, ki je prvo etapo dirke dobil že pred dvema letoma. Tokrat je bil v sprintu zelo prepričljiv, prave konkurence ni imel. Tako ali tako pa ga imajo mnogi trenutno za najboljšega sprinterja v karavani.

"Ni moje, da sem ocenjujem, ali sem najboljši. Moje je, da se trudim, da zabeležim čim več zmag," je dejal Merlier, za katerega je bila to peta letošnja zmaga in 55. v karieri.

V glavnini so sicer etapo končali vsi favoriti, tudi Pogačarjev največji tekmec Danec Jonas Vingegaard.

