Osemindvajsetletna Slovenka je pred sezono podpisala sodelovanje z ekipo AG Insurance - Soudal Team, potem ko je bila lani četrta na Giro dell'Emilia Donne in vse glasneje opozarja nase v kolesarskem svetu, kjer opozarjajo predvsem na njene sposobnosti na klancih. Ob boku Strade Bianche Donne, ki bo na sporedu ravno na dan žena, praznik vseh žensk, je Urška Žigart spregovorila v odnosu s Tadejem Pogačarjem.

"Dolgo časa si nisem upala Tadeja gledati na spustih. Ponavadi sem hodila po hiši, čistila kopalnico ali kaj podobnega, še vedno sem slišala TV z razdalje, a nisem gledala," je v smehu dejala Žigart. "Ko je Tadej postajal vse uspešnejši, so me ljudje opozarjali: 'Urška, pazi. Slava in denar spremenita ljudi.' A Tadej je še vedno Tadej. Res je odličen fant, oba prihajava iz majhnih vasi v Sloveniji. Tudi Monaco je precej majhna skupnost in kako boš tam živel, je na koncu odvisno od vsakega posameznika. Nekateri čutijo, da morajo razkazovati svoje luksuzno življenje, midva tega nimava. S Tadejem greva v trenirkah v Carrefour in opraviva nakup," je z nasmeškom pripovedovala slovenska kolesarka.

V tej sezoni nastopa za ekipo AG Insurance - Soudal Team. Foto: Guliverimage

Urška Žigart: Tadej je zelo spontan, nikoli ni pod stresom

Kljub temu pa je Žigart priznala, da si je Pogačar po vseh uspehih privoščil tisto, kar si je želel že res dolgo. "Končno si je privoščil tisto, kar je sanjal tako dolgo: porscheja. Goji veliko ljubezen do hitrih avtomobilov, a ne glejte slik na Instagramu, ker se s tem ne bi nikoli hvalil. Najini družini tega sploh nista vedeli, v Monacu pa tako ali tako takšen avto ne zbuja pretirane pozornosti," je pojasnila.

"Tadej je zelo spontan, nikoli ni pod stresom, prilagodi se razmeram, medtem ko sem jaz perfekcionist, ki hitro zapade v skrbi. A odlično se dopolnjujeva. Zna me pomiriti, jaz pa njemu pomagam načrtovati tiste bolj resne stvari. Lepo skrbiva drug za drugega," je še dodala.

Par je zaročen od leta 2021, skupaj pa tako že leta pišeta svojo zgodbo. Žigart je leta 2022 po težki bolezni doživela tudi hudo življenjsko izgubo, saj je izgubila mamo, Pogačar pa ji je v težkih trenutkih ves čas stal ob strani. Ob obletnici smrti ji je Pogačar med drugim lani posvetil zmago na najstarejši klasiki Liege-Bastogne-Liege. "Spomnim se, da sem bila enkrat zaradi neke malenkosti zelo jezna na Tadeja, mami pa je bila zaradi tega jezna name. Spraševala sem se, kaj ji ni jasno, saj sem bila jaz tista, ki bi morala biti jezna. Takrat mi je mama dejala: 'Urška, ali ne vidiš, kako te ta fant gleda in kako te ima rad? On je najboljša stvar, ki se ti je lahko zgodila.' Imela je prav, tako da sem se mu morala hitro oddolžiti," je z nasmehom za Wielerevue še dodala Žigart.

