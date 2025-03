Mladi Alan Gilbert ima za seboj posebno izkušnjo s številko 1 svetovnega kolesarstva Tadejem Pogačarjem. Njegov oče Philippe Gilbert, nekdaj odlični belgijski kolesar, je v oddaji Dans le Peloton na RTL povedal, kako je njegov sin prišel do slovenskega kolesarja: "Alan mu je poslal sporočilo prek WhatsAppa. Za to sploh nisem vedel. Naslednji dan je Tadej stopil v stik z mano: 'Hej, tvoj sin bi rad šel na kolo. Lahko se zapeljemo skupaj, ko bom imel kakšen bolj sproščen dan,' je napisal. Noro, res. To veliko pove o Pogačarju, ki ostaja predan športu in se odzove celo 14-letniku, ki ga povabi na vožnjo."

Mlademu Alanu se je želja uresničila, ampak je vztrajal pri tempu najboljšega kolesarja na svetu le nekaj kilometrov: "Zdržal je kakšnih deset kilometrov, potem pa ... No, Tadej vozi zelo hitro, tudi na treningih, tako da mu je bilo težko slediti," je v smehu dodal Gilbert.