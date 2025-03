V svetu profesionalnega kolesarstva je trenutno največ pozornosti usmerjene v rivalstvo med prvim kolesarjem sveta Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom, njegovim glavnim rivalom za osvojitev rumene majice na francoskem Touru. Televizijska voditeljica Orla Chennaoui ju je na kanalu TNR Sports za vse tiste, ki so dokaj sveži glede poznavanja kolesarstva, primerjala z dvema največjima rivaloma v svetu nogometa. "Tadej Pogačar je nekakšen Messi kolesarstva, Jonas pa Ronaldo," je ocenila.

S spremembo medijskega pokrivanja kolesarstva v Veliki Britaniji – s kanala Eurosport na TNT Sports – je voditeljica Orla Chennaoui novo obdobje odprla s primerjavo, ki jo bodo dobro razumejo vsi športni navdušenci.

"Za vse, ki ste novi v kolesarstvu in vas letos sprejemamo v našo družino, bi lahko rekli, da je Pogačar nekakšen Messi kolesarstva, Jonas pa Ronaldo," je Chennaoui razmišljala v televizijski oddaji The Ultimate Cycling Show. "Je to pošteno reči glede na njuno rivalstvo? On (Pogačar) je praktično enakovreden celotni ekipi."

Z njeno oceno se je strinjal tudi nekdanji kolesar, danes strokovni komentator na Eurosportu, Adam Blythe, ki je pohvalil Pogačarjevo superiornost. "Dejansko je lahko ekipa zase. Sam ima več točk kot drugouvrščena ekipa na lestvici UCI, in to samo zaradi svojih zmag. Tehnično gledano je res 'one-man team', seveda z nekaj pomoči vrhunskih pomočnikov. To samo dokazuje, kako dober je. Ni samo tekmovalec za Grand Toure, sposoben je zmagovati povsod, in to je tisto, kar me pri njem najbolj navdušuje. Letos se spet vrača na Flandrijo (6. april), draži nas tudi z nastopom na dirki Pariz–Roubaix (13. april)."

Blythe se je strinjal s primerjavo z Messijem, saj je Argentinec znan po naravnem talentu, medtem ko je Ronaldo svojo veličino dosegel s trdim delom in nepopustljivo željo po napredku, a vseeno opozarja na razlike. "Kar Tadej počne na kolesu, je težko primerjati. To je, kot da bi Messija postavili v obrambo, še vedno bi bil dober, ni pa branilec. Pogačar pa resnično lahko naredi vse."

V oddaji je gostoval tudi nekdanji športni direktor ekipe INEOS Grenadiers Steve Cummings, ki se je strinjal, da je Pogačar lani deloval nepremagljiv, a je opozoril, da ga Vingegaard vseeno lahko premaga. "Konec koncev smo vsi le ljudje. Pogačar je bil lani tako dominanten, da se je zdelo, kot da je na višji ravni od vseh. Njegova forma se je dvigovala, medtem ko so preostali imeli težave s padci, poškodbami in boleznimi, zato niso mogli doseči svojega maksimuma. Toda način, kako je Pogačar zmagoval od začetka do konca sezone, je bil resnično fenomenalen."

Pogačar v Italijo, Vingegaard v Francijo

Pogačar bo sezono nadaljeval v Italiji – 8. marca bo startal na priljubljeni italijanski makadamski klasiki Strade Bianche, 22. marca pa na prvem spomeniku sezone Milano-Sanremo –, Vingegaard pa se bo najprej podal na francoske ceste. Devetega marca ga čaka etapna dirka Pariz–Nica. Prvič se bosta srečala junija na Kriteriju po Dofineji (od 8. do 15. junija 2025), generalki za francoski Tour, na katerem z rezultatom 3:2 v številu skupnih zmag vodi Pogačar.

