"Vingegaard je videti kot miniaturni Armstrong"

"Super je bilo videti Vingegaarda, kako močan je bil na kronometra, da je zmagal v etapi in še v skupni razvrstitvi," je zapisal Tom Danielson, v nadaljevanju pa Vingegaardovo tehniko kronometra primerjal z Armstrongovo, pri čemer je opazil ključne podobnosti v njunem pristopu.

My thoughts on Algarve Stage 5:



1. Great to see Vingegaard ride strongly to win the TT stage and take the overall. Got to say he looks like a miniature Lance Armstrong on the TT bike with his position, body, and style. His cadence looked excellent as well, quite high and…