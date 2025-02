Slovenski kolesarski as Primož Roglič je sezono odprl na Dirki po Algarveju, kjer je na koncu zasedel osmo mesto v skupnem seštevku. Pričakovali smo malce resnejši spopad 35-letnega Zasavca z Dancem Jonasom Vingegaardom, a je kapetan moštva Red Bull - BORA - hansgrohe kolesaril precej zadržano, na zaključnem kronometru je za velikim rivalom in nekdanjim moštvenim kolegom zaostal 50 sekund.

Očitno je Roglič petdnevno portugalsko dirko vzel bolj za nekakšno ogrevanje in trening, saj se na nobeni etapi ni pretirano izpostavljal, ne rezultatsko ne taktično. Vingegaard je prišel z močno podporo v ekipi Visma | Lease a Bike, na dirki je bil namreč tudi belgijski as Wout van Aert, tudi Danec pa se v prvih štirih etapah ni ravno pretegnil, naredil je ravno dovolj, da je ostajal blizu najboljšim v skupnem seštevku, nato pa v nedeljo na kronometru sprožil odločilen napad in osvojil dirko.

Roglič je moral nekdanjemu ekipnemu tovarišu, ki ga je v nekdanji Jumbo – Vismi izrinil med pomočnike na največjih dirkah, tokrat priznati premoč, a je v cilju današnje etape le skomignil z rameni in dejal: "Resnično sem užival ta teden. Jasno je, da ta dirka ni bila eden glavnih ciljev sezone, ampak čutim, da sem točno tam, kjer tako zgodaj moram biti. Pred menoj je še veliko dela, ampak stvari se premikajo v pravi smeri."

Na zaključnem kronometru je proti tekmecem, v prvi vrsti Vingegaardu, čas izgubljal na ravninskem delu trase, v zaključni klanec pa je nekaj pridobil.

Kisovčana, ki je imel ob sebi na dirki tudi rojaka in prijatelja Jana Tratnika, ki mu je v Red Bull - BORO - hansgrohe sledil iz Visme | Lease a Bike, naslednja dirka čaka 24. marca. Nastopil bo na enotedenski Dirki po Kataloniji, kjer je zmagal že leta 2023, in tudi tam se bo soočil z Vingegaardom. Rogličev osrednji cilj sezone je seveda Dirka po Franciji, a letos se bo udeležil tudi drugega največjega grand toura, Dirke po Italiji, ki se bo začela 9. maja v Draču v Albaniji.

