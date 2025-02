Jonas Vingegaard do zmage, Primož Roglič skoraj 50 sekund počasnejši

Konec: V cilju so vsi kolesarji, Jonas Vingegaard je veliki zmagovalec etape in dirke.

Cilj: Primož Roglič je v cilj prišel na devetem mestu, a ga je takoj za tem na deseto izrinil Jonas Vingegaard, ki je prevzel vodstvo. Danec je kronometer odpeljal v času 28:25,60 (41,37 km/h), Slovenec pa 29:15,14 (40,2 km/h).

17:32: Vingegaard je bil na drugem merjenju vmesnega časa četrti, dobrih 16 sekund za Van Aertom, Roglič pa je izgubil še nekaj časa in je na 30. mestu z več kot minuto in osmimi sekundami zaostanka za najboljšim časom.

17:25: Startal je tudi vodilni v skupnem seštevku dirke, Švicar Jan Christen (UAE Emirates – XRG), medtem je Roglič prišel do prvega merjenja vmesnega časa in tam zabeležil 30. čas, bil je več kot 26 sekund počasnejši od Vingegaarda. Danec je zabeležil peti čas.

17:18: Na progi sta tudi že Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) in Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike)! Jan Tratnik (Red Bull – BORA – hansgrohe) pa je v cilju in z več kot minuto zaostanka za Van Aertom. Idrijčan je traso odpeljal s časom 29:40,13(39,62 km/h). Trenutno je na 13. mestu.

Že pred časom je s kronometrom opravil tretji Slovenec na dirki, Gal Glivar (Alpecin - Deceuninck), ki je s časom 31:55,57 (36,8 km/h) več kot tri minute od vodilnega.

16:43: Startal je tudi Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe)! Idrijčan prav danes praznuje 35. rojstni dan.

16:25: Izjemen kronometer pa je odpeljal Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) in se spustil pod 29 minut. Belgijec je vodstvo prevzel s časom 28:36,70 (41,10 km/h). Pred zaključnim klancem je menjal kolo.

"To je samo začasni čas, na startu je še nekaj močnih tekmovalcev in ta zaključni klanec je res strm. Na progi se niti za trenutek nisem počutil dobro, bilo je neudobno, mučil sem se, ampak to ponavadi prinese dober rezultat. Za menjavo kolesa pa sem se odločil, ker veliko bolje stojim na normalnem kolesu in sem lahko pridobil nekaj v klanec," je v cilju povedal Van Aert.

New best time by Wout van Aert: 28 min 36 sec. He changed bikes at the start of the climb. Solid but it won't be enough for the stage win imo.#VoltaaoAlgarve pic.twitter.com/CZJEHf0U2y