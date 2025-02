Belgijcu sprint v klanec, Roglič v glavnini, Vingegaardove težave s kolesom

Zmagovalec predzadnje, četrte etape Dirke po Algarveju je Belgijec Milan Fretin (Cofidis), ki je v ciljnem sprintu 172,5-kilometra dolge preizkušnje od Albufeire do Fara premagal rojaka Jordija Meeusa (Red Bull – BORA – hansgrohe) in Italijana Filippa Ganno (Ineos Grenadiers). Primož Roglič je v cilj prišel z glavnino v času zmagovalca na 25. mestu, nekaj težav pa je imel danski as Jonas Vingegaard, ki je v skupnem seštevku izgubil eno mesto.

Za zmago so v četrti etapi 51. Dirke po Algarveju obračunali sprinterji. Cilj je bil rahlo v klanec, to pa je imenitno izkoristil 23-letni Belgijec Milan Fretin in prišel do svoje četrte profesionalne zmage. V skupnem seštevku na prvem mestu ostaja Švicar Jan Christen, ki ima še naprej štiri sekunde prednosti pred moštvenim kolegom pri UAE Emirates – XRG; Portugalcem Joaom Almeido.

Zadnji kilometer četrte etape:

📽️ Último quilómetro da 4.ª etapa!



Os momentos decisivos em Faro, onde Milan Fretin (Cofidis) foi o mais rápido! 🚀#AAlgarvia #VoltaAoAlgarve pic.twitter.com/eq3q2Xbl7M — Volta ao Algarve (@VoltAlgarve) February 22, 2025

Eno mesto pa je v skupnem seštevku izgubil danski zvezdnik Jonas Vingeggard. Kapetan moštva Visma | Lease a Bike je imel dva kilometra pred ciljem današnje etape okvaro kolesa, pripisali so mu čas zmagovalca, a je izgubil eno mesto v boju za rumeno majico in je zdaj šesti. Za vodilnim Švicarjem ima 20 sekund zaostanka in le tri prednosti pred slovenskim asom Primožem Rogličem (Red Bull – BORA – hansgrohe), ki zaseda sedmo mesto.

Roglič je danes v cilj prišel v času zmagovalca na 25. mestu, drugi najboljši Slovenec je bil Zasavčev moštveni kolega pri Red Bullu Jan Tratnik na 47. mestu, Gal Glivar (Alpecin – Deceuninck) pa je bil 58. a tudi on brez zaostanka za zmagovalcem.

Jutri se bo Dirka po Algarveju končala z 19,6 kilometra dolgim posamičnim kronometrom, s ciljem v klanec in pričakujemo lahko zanimiv spopad favoritov za končno zmago.

