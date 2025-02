Tretjo etapo so pričakovano od začetka zaznamovali ubežniki. V zadnjem delu jih je glavnina, v kateri so ritem narekovale razočarane portugalske ekipe, ki niso prišle v beg, brez težav ujela.

Ob koncu je prišlo tudi do nekaj padcev, v enem od teh jo je skupil tudi pred tem skupno četrti Francoz Romain Bardet (Picnic PostNL), ki je moral predčasno končati petdnevno preizkušnjo po Algarveju.

Romain Bardet abandons the Volta Algarve following a crash on Stage 3. We hope to see him back racing soon! 🙏 pic.twitter.com/uLsAV4SesC — Eurosport (@eurosport) February 21, 2025

V ospredju je bil najbolje v šprintu postavljen Meeus, ki je slavil 12. zmago v karieri in prvo letos. Hitrejši je bil od Italijana Alberta Daineseja (Tudor Pro) in Eritrejca Biniama Girmaya (Intermarche-Wanty).

Jordi Meeus é o vencedor da terceira etapa da 51.ª Volta ao Algarve! 🥇



O sprinter da Red Bull-BORA-hansgrohe foi o mais rápido na chegada ao sprint a Tavira! 💨#AAlgarvia #VoltaAoAlgarve pic.twitter.com/6241TK7Hmx — Volta ao Algarve (@VoltAlgarve) February 21, 2025

"Vesel sem, drugi sem bil že na prvi dirki sezone. Tu sem se osredotočil predvsem na prvo etapo, v kateri pa smo malce napačno zavili. Danes je bila nova priložnost, dobro sem se počutil ves dan in presrečen sem, da sem lahko končal odlično delo svoje ekipe," je organizatorjem po etapi dejal današnji zmagovalec.

Slovenski trio v času zmagovalca

Roglič je ciljno črto prečkal kot 56., Gal Glivar je bil 75., Jan Tratnik pa 116., vsi so etapo končali v času zmagovalca.

Primož Roglič je v cilj prišel v času zmagovalca. Foto: Guliverimage

V skupnem seštevku posledično ni prišlo do večjih sprememb. Še naprej vodi dvojec UAE Team Emirates-XRG, Švicar Jan Christen in Portugalec Joao Almeida, domačin za svojim moštvenim kolegom zaostaja štiri sekunde. Tretji je Belgijec Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) s 13 sekundami zaostanka.

Glavna favorita za končno slavje, Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) in Roglič, sta po nekaj padcih in zaostankih malce pridobila. Z zaostankom 20 oziroma 23 sekund zasedata peto in sedmo mesto.

V soboto bo na sporedu razmeroma razgibana etapa med Albufeiro in Farom (175,2 kilometra), a gre znova pričakovati predvsem nov šprinterski spopad.

V nedeljo se bo dirka končala z 19,6 kilometra dolgo vožnjo na čas med Salirjem in Alto do Malhaom s ciljnim vzponom dolgim 2,1 kilometra s povprečnim naklonom 9,3 odstotka.