"To je naravnost smešno. Kako se je kaj takšnega lahko zgodilo?" je v smehu po današnji prvi etapi 51. Dirke po Algarveju, ki se je končala s popolno zmedo, ko je večina pelotona v zadnjem krožišču pred ciljem zgrešila smer, kaotično dogajanje komentiral belgijski zvezdnik Wout van Aert (Visma | Lease a Bike). Prireditelji so izide etape razveljavili, česar niti približno ni bil vesel zmagovalec Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). "Traso je treba poznati," meni Italijan.

"Sem tudi jaz zavil narobe? Da, sledil sem tekmovalcem pred seboj," je za Sporzo še komentiral Van Aert, ki je na portugalsko dirko prišel kot pomočnik Danca Jonasa Vingegaarda, a bi se danes zagotovo poskušal vmešati v boj za sprintersko zmago. "To je bila zagotovo človeška napaka, nekdo je bil slabo obveščen glede zadnjega krožišča. To je naravnost smešno. Kako se je kaj takšnega lahko zgodilo? Pričakovali smo, da bo kje kakšna šikana, a kakšnih 300 metrov pred ciljem so nam vsi mogoči ljudje signalizirali, naj pazimo," je še razlagal 30-letni Belgijec, ki se je z večino glavnine znašel na napačni polovici ceste, ki je vodila proti cilju dobrih 192 kilometrov dolge uvodne etape Dirke po Algarveju.

Prepričan je še, da za napako niso krivi kolesarji, pač pa prireditelji. "Napačni izvozi iz krožišča tako blizu cilju bi morali biti v vsakem primeru zaprti z ogradami."

🚴‍♂️Filippo Ganna vence a primeira etapa da Volta ao Algarve 🥇



😱 Chegada marcada por uma enorme confusão e com um grande grupo de ciclistas a errar o percurso já nos metros finais pic.twitter.com/RdNStsQVwY — Eurosport Portugal (@EurosportTV_Por) February 19, 2025

"To je neslana šala"

"Videli ste lahko, da v zadnjem kilometru deviacija poti za uradna vozila in motorje ni bila blokirana. In logično je, da kolesarji v tem primeru kot vedno sledijo motorjem. Zame je to nekaj absurdnega, da trpimo 190 kilometrov in pridemo do kar najboljšega izhodišča za sprint, potem pa je vse zaman," se je v prvi izjavi za Eurosport jezil Avstrijec Marco Haller, še lani Rogličev moštveni kolega pri Red Bullu, zdaj pa kolesar ekipe Tudor Pro.

"To je neslana šala. V tem primeru bi morali tudi organizatorji in uradniki nositi določene posledice. Ne morejo zmeraj zgolj kolesarji nositi vse krivde, saj smo v takih trenutkih vedno vročih glav. Frustrirajoče je," je še dodal Avstrijec.

"Kot kolesar pač moraš poznati traso, moraš poznati pravila"

Na pravi strani ceste pa se je v zaključku znašla peščica kolesarjev, med temi tudi slovenska asa Gal Glivar (Alpecin - Deceuninck) in Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki sta zasedla šesto in deseto mesto. A ta izida zdaj ne veljata, prireditelji so namreč zaradi popolnega kaosa razveljavili etapo. To seveda niti malo ni všeč zmagovalcu uvodne etape dirke, Italijanu Filippu Ganni (Ineos Grenadiers), ki v bizarnem zaključku sicer precej dolgočasnega dne, niti ni imel pravega izzivalca.

Filippo Ganna je zavil v pravi odcep na krožišču, a ostal brez zmage. Foto: Guliverimage

"Vedel sem, da so skoraj vsi zavili narobe, jaz pa sem šel po pravi poti. Kot kolesar pač moraš poznati traso, moraš poznati pravila. Tudi sam sem v preteklosti že zgrešil smer v vožnji na čas in zaradi tega izgubil dirko. Tokrat pa sem se odpeljal pravilno," je razlagal Ganna, ko je bil še prepričan, da je prišel do 34. profesionalne zmage v karieri in skupnega vodstva na dirki.

"Veliko sem že videl, česa takšnega pa še nikoli"

"Veliko sem že videl, česa takšnega pa še nikoli," je bil osupel športni direktor moštva Lotto Nikolas Maes. "To je slaba reklama za kolesarstvo. S fanti smo včeraj opravili ogled trase in vsem nam je bilo popolnoma jasno, da se je treba držati leve. Ko pa sem se z avtomobilom v to krožišče zapeljal danes, pa niti približno ni bilo jasno, kam je treba zaviti," je še povedal za Sporzo. Za zmedo niso krivi kolesarji, je še dodal.

Avstralski član belgijske ekipe Jarrad Drizners je potrdil, da je bila trasa v zaključku etape slabo označena. "Zgodila se je neumna napaka, ampak res ni bilo jasnih oznak. Tudi nobenih ograj ni bilo, šele ko smo bili že na ciljni ravnini, so bile postavljene. Včeraj smo imeli ogled trase, pa je bila danes vseeno popolna zmeda, prav vsak v pelotonu vam bo potrdil, da je bilo slabo označen. Še na avtobusu po dirki smo bili precej zmedeni."

"K sreči se ni nihče poškodoval"

"Lahko bi se grdo končalo," pa je prepričan Jordi Meeus, moštveni kolega Primoža Rogliča in Jana Tratnika pri Red Bull - BORI -hansgrohe. "Mislim, da so nas usmerili na odcep za spremljevalna vozila. Zadnjih 600 metrov etape nismo bili več na trasi, in tega se jaz sprva nisem zavedal. Šele kakšnih 200 metrov pred ciljem sem videl ljudi, ki nam signalizirajo, naj upočasnimo in šele takrat sem se zavedel, da je nekaj narobe. Počutil sem se odlično in vsekakor sem dirkal na zmago, zaradi te napake pa je bil zaključek nevaren. K sreči se nihče ni poškodoval."

