Danski kolesar Jonas Vingegaard je po večmesečnem premoru pripravljen na novo sezono in že na prvi dirki ga čaka obračun s slovenskim kolesarskim šampionom Primožem Rogličem, s katerim sta bila nekoč moštvena kolega. Po hudem padcu na Dirki po Baskiji lani aprila je Danec vse moči usmeril v Tour de France, ki ga je končal na drugem mestu. Zdaj je znova lačen dirkanja in pripravljen na boj za zmage. Že na začetku želi prehiteti vse tekmece, vključno z Rogličem.

Prvi izziv sezone za Jonasa Vingegaarda bo Dirka Volta ao Algarve, kjer bo nastopil premierno. "To bo moja prva izkušnja s to dirko, kar je dodatna motivacija. Upam, da bom lahko že takoj tekmoval za skupno zmago, čeprav je moj glavni cilj priprava na kasnejše večje preizkušnje," so njegovo izjavo zapisali na uradni strani ekipe Visma | Lease a Bike.

A že v Algarvu ga čaka resen preizkus – dvoboj z nekdanjim moštvenim kolegom Primožem Rogličem – tudi on bo sezono začel na Portugalskem. To bo prvi letošnji spopad dveh članov velike četverice kolesarjev za skupni seštevek. Ključni bosta dve etapi: gorski cilj na Alto da Fóia (2. etapa) in odločilni 19-kilometrski kronometer, ki se bo zadnji dan končal na vrhu Alto do Malhão.

Vingegaard bo imel ob sebi izjemno močno ekipo Visma | Lease a Bike – med drugimi bodo nastopili Wout van Aert, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Wilco Kelderman in Loe van Belle. "Super je, da že od začetka sezone tekmujem ob tako močni ekipi. Komaj čakam, da si znova pripnem številko," je dodal.

Dirka Volta ao Algarve bo potekala od 19. do 23. februarja. Medtem bo Tadej Pogačar dva dni prej začel svojo sezono na Dirki po Združenih arabskih emiratih. Na nastop Remca Evenepoela bo treba še nekoliko počakati, saj je v času priprav utrpel poškodbo, ki je bila posledica padca na treningu.

